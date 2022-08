VIDEO: Árbitro pita descalzo un partido por prestar sus tenis a joven

En redes sociales se volvió viral un árbitro en Argentina, pero ahora no fue por una mala decisión, alguna jugada revisada en el VAR o algo similar, sino que le prestó sus tenis a un joven que se le rompieron recién iniciado el partido, y pitó descalzo por varios minutos. Un héroe sin capa.

En distintas ligas no profesionales del mundo suelen ocurrir hechos destacables que pocas veces salen a la luz, pues van desde un golazo, gesto de Fair Play o algo como esto, donde un árbitro se convierte en el héroe del día.

Árbitro prestó sus tenis a un joven para que pudiera jugar

De acuerdo a medios internacionales, Sergio Arrieta, árbitro de la Liga Rafaela de Argentina, fue el hombre que tuvo este noble gesto con un muchacho, pues no podía jugar debido a un accidente que tuvo en los primeros minutos.

Según los reportes, esta semana tuvo lugar una jornada más de la Liga Rafaela, donde a uno de los jóvenes se le rompió uno de sus tenis, pues el duelo era en cancha de tierra, por lo que tuvo que salir del campo para arreglar dicho problema o salir de cambio.

Sergio Arrieta notó este percance y de inmediato se habría acercado a auxiliar a este joven, pues le dio sus tenis, que aparentemente eran de la misma talla, el joven pudo jugar y él estuvo descalzo todo el primer tiempo.

“Estuve todo el primer tiempo en medias y en el entretiempo el técnico me acerca un par de zapatillas para que yo me ponga. Me limpié las medias y me puse ese calzado. Vuelvo con mis compañeros de trabajo, nos dieron indicaciones sobre nuestra tarea y al término del partido, viene el chico al vestuario, nos saluda y me agradece con una sonrisa”, comentó el silbante.

Como era de esperarse, los jugadores de ambos equipos, así como sus compañeros silbantes y en redes sociales, aplaudieron a Arrieta, gesto que se hizo viral.