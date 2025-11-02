¿Cuál es la historia de Djaniny Tavares, el único campeón goleador de Liga MX nacido en África?

A nada de que el torneo mexicano cierre el semestre final del 2025, la pelea por el goleo está en un contexto bastante interesante. Sin embargo, hoy toca conocer la curiosa historia de un hombre nacido en el continente africano que vino a destrozar las redes mexicanas. Esta es la narrativa alrededor de Djaniny Tavares, quien es el único nacido en dicho continente que consiguió el galardón de máximo goleador en la Liga BBVA MX.

Santos 4 2 Lobos BUAP Clausura 2018 Jornada 1

¿Cuál es la historia de Djaniny Tavares, ex jugador de Santos Laguna?

Este futbolista africano fue una apuesta bastante incomprensible en un principio, sin embargo Santos confirmó su excelente decisión cuando un hombre nacido en Cabo Verde se convirtió en monarca de goleo en el balompié nacional. Llegado al norte del país en 2014, tras terminar su vínculo contractual con Nacional de Portugal, se convirtió en multicampeón y con más goles de los que muchos recuerdan.

Ganó dos ligas con Santos (Clausura 2015 y Clausura 2018) y una Copa MX. Y fue justamente en el 2018 donde ganó el trofeo goleador con 14 tantos a lo largo de la fase regular, además de marcar un gol en la final contra Toluca. Con esto concretó una gloriosa etapa en México donde participó en 157 partidos, anotó 53 goles y dio 17 asistencias.

Con un aporte de peso con la institución de la Comarca Lagunera, emigró al Al-Ahli en 2018 y continuó con su carrera en Asia y Europa con pasos por Turquía y Emiratos Árabes. En estos momentos se encuentra como agente libre y esperando un acuerdo con algún club para continuar su carrera profesional.

¿Por qué Djaniny Tavares volvió al recuerdo del futbol mexicano?

Muchos medios aprovecharon el hito de Cabo Verde clasificando al Mundial para recordar a este hombre que conquistó las canchas mexicanas. El hoy futbolista 34 años tuvo un proceso con su selección del 2012 al 2020, mismo en el que participó en 32 partidos internacionales, marcando siete goles… tres de ellos en eliminatorias mundialistas. Su último encuentro como seleccionado nacional fue en 2020, cuando su equipo empató a cero tantos con Ruanda.