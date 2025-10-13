deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¡Djaniny estaría orgulloso! Cabo Verde clasificó al Mundial 2026

Los ‘Tiburones Azules’ vencieron 3-0 a su similar de Eswatini y sellaron su clasificación al Mundial 2026, dejando a la selección de Camerún en el repechaje.

Cabo Verde Mundial 2026
Erick De la Rosa
Mundial México 2026
Compartir

Los sueños se cumplen en el terreno de juego, el futbol fue la respuesta para un pueblo de Cabo Verde que añoraba una alegría. Los ‘Tiburones Azules’ estarán en el Mundial 2026 tras derrotar 3-0 a Eswatini (Suazilandia) y dejar con las ganas a Camerún del boleto directo a la justa internacinal. Cabo Verde hizo lo que hasta hoy parecía imposible y se clasificó a su primer mundial en toda su historia.

Te puede interesar: Una MILLONADA: Los jugadores más caros de México y Ecuador

Poco más de medio millón de habitantes tiene este país en población, pero parecían millones en el Estadio Nacional de aquel país en la última fecha de las eliminatorias africanas. La tarea era concreta, sacar las tres unidades ante un rival ‘a modo’ y asegurar el boleto. Así lo hicieron los pupilos de Bubista, un 3-0 que se logró en el segundo tiempo fue suficiente para concretar una hazaña para este país africano.

Siete victorias, dos empates y tan solo una derrota (justamente ante Camerún) dejaron como líderes a los Tiburones Azules en un sector que parecía se iban a disputar Camerún y Angola. El archipíelago hizo caso omiso de la historia que ponía a los Leones Negros y a los mundialistas en Alemania 2006 como candidatos y rompieron los pronósticos.

Felicitación de Gianni Infantino

El presidente de la FIFA no desaprovechó la oportunidad de felicitar a Cabo Verde y lo hizo a través de su cuenta de Instagram: ''Qué momento histórico! ¡Bienvenidos todos los caboverdianos, en su primera participación en el Mundial! Su labor en el movimiento futbolístico ha sido increíble durante el último año, y ahora sus estrellas se harán mundiales e inspirarán a una nueva generación de amantes del fútbol en Cabo Verde.’', mencionó el directivo.

Cabo Verde se convertirá en el segundo país más pequeño en cuanto a población en participar en un mundial tras lo hecho por Islandia (400 mil habitantes) en el Mundial de Rusia 2018 y será el 5 de diciembre cuando conoceremos a sus rivales en el sorteo que encabezará el mismo Infantino.

Notable y Sobresaliente
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×