Conoce el Récord Guinness de expulsados en un mismo partido de futbol

Las imágenes de la bronca entre Cruzeiro y Atlético Mineiro realmente dejaron asombrados a todos los que no veían algo así entre dos equipos de la primera división del futbol de dicho país. Aunque la bronca no ocurrió en el Brasileirao, el revuelo fue internacional. Sin embargo, el récord de expulsados le pertenece al balompié argentino.

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¿Cuál fue el partido con más expulsados de la historia?

El Récord Guinness sirve precisamente para emitir información en casos como estos, donde se requiere de la data al momento en que se confirmaron 23 expulsados en la final del Campeonato Mineiro. Dado que era un clásico de alta intensidad, la situación se descontroló.

Pero eso no se comparó a lo ocurrido en el balompié argentino en 2011. En aquel año, un encuentro de la Serie D de Argentina terminó con 36 expulsiones, cuando al final del partido entre Claypole y Victoriano Arenas, los titulares y los suplentes participaron de una bronca monumental.

Ante el desastre ocurrido en el conato de bronca, el árbitro Damián Rubino tomó la decisión de sacar tarjetas rojas a diestra y siniestra. Con eso, el Guinness World Récord le pertenece a este duelo que no tuvo el foco que sí tuvo la final del Campeonato Mineiro 2026.

¿Cuál es el récord de expulsados en un partido de Brasil?

La final terminó con 1-0 en favor de Cruzeiro que se llevó el torneo regional de 2026. Sin embargo, la nota evidentemente la dio la pelea campal donde aunque algunos buscaban calmar la situación… terminaron envueltos en los golpes y patadas que reinaban en el terreno de juego.

⛔️🇧🇷 [OFICIAL] EL INFORME DEL ARBITRÓ DIO ¡23 EXPULSADOS! EN CRUZEIRO-MINEIRO.



⚠️ Es el partido con MÁS ROJAS en toda la HISTORIA del fútbol brasileño.



El Récord Guinness lo tiene Claypole-Victoriano Arenas en un partido de la Primera D de Argentina, con 36 EXPULSIONES, allá… https://t.co/lHCx7fL5T6 pic.twitter.com/7vmpx4pk56 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 9, 2026

Además, a una semana del evento que le dio la vuelta al mundo por lo extraño de ver un conflicto así en el nivel profesional de una liga tan importante, también se confirmó que es el récord de más expulsados en la historia del futbol brasileño. Por eso la situación causó tanto revuelo y por eso ganaron fama los casos como el de aquel partido de la Serie D en Argentina.