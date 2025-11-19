¿Cuál fue la final más “fea” en la historia del futbol mexicano? Leyenda responde

Esta semana se llevará a cabo la etapa de Play-In del balompié nacional, por lo que, oficialmente, la mejor temporada del año ha comenzado. Son 10 los equipos que buscarán el campeonato del Apertura 2025, lo cual funge como pretexto para recordar la final más fea en la historia del futbol mexicano.

Por supuesto que esta respuesta cuenta con tintes subjetivos y varía en función de cada aficionado. Sin embargo, una leyenda del futbol mexicano detalló la que, para él, esta la final más aburrida de los últimos tiempos no solo por el poco impacto de los equipos, sino también por el nulo espectáculo en el campo.

¿Cuál es la final más aburrida en la historia del futbol mexicano para Gabriel Caballero?

Hace casi dos décadas, más precisamente en el torneo Clausura 2006, se vivió la que es considerada una de las finales más aburridas del futbol mexicano cuando Pachuca y San Luis se vieron las caras. Al menos esto es lo que piensa Gabriel Caballero, quien es un histórico de los Tuzos.

Durante una charla que tuvo con El Reportero, Caballero aseguró que esta final fue la más fea que ha disputado y en general, pues además de que los equipos no llamaban del todo la atención, el hecho de no haber anotado durante gran parte de los dos compromisos generó que esta serie fuera olvidada prácticamente de la noche a la mañana.

Pachuca llegó a la gran final luego de vencer en los cuartos de final y semifinal a Morelia y Chivas, mientras que San Luis hizo lo propio con Atlante y Toluca. La ida en el Alfonso Lastras quedó 0-0, mientras que la vuelta en el Hidalgo se definió con un solitario gol de penal de Richard Núñez hasta el minuto 78.

¿Quién es el equipo más ganador del futbol mexicano?

América es, ahora mismo, el club más ganador del futbol mexicano al sumar 16 títulos de Liga BBVA MX. En el segundo puesto aparecen las Chivas con 12 campeonatos en su historia, mientras que otras escuadras que han destacado son Toluca con 11, Cruz Azul con 9 y Tigres con 8.

