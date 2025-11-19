AAA presenta CARTELERA de LUJO para el 22 de noviembre; ¿qué luchadores de WWE estarán?

Este sábado 22 de noviembre la AAA, empresa que ya forma parte de la WWE , presentará uno de sus últimos magnos eventos del año. Y, ante este hecho, la “Tres Veces Estelar” ha sacado la casa por la ventana con una cartelera de lujo que ha comenzado a llamar la atención.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Vale decir que, desde la compra por parte de la WWE, la AAA ha presentado carteleras mucho más llamativas que han generado el interés de la afición en México. Lo que ocurra este sábado 22 de noviembre no será la excepción, por lo que aquí sabrás si habrá luchadores de la empresa norteamericana en dicha función.

¿Cuál es la cartelera de la AAA para el 22 de noviembre?

Hasta el momento se han confirmado un total de cuatro combates para la próxima función de la AAA, teniendo como el más llamativo de ellos el duelo mano a mano entre La Parka, luchador que ya hizo su debut en NXT, midiéndose a El Galeno del Mal, integrante de la dinastía Wagner.

Te puede interesar: Por esta razón Checo Pérez volverá a la F1 con 36 años

Te puede interesar: Así fue la última función de John Cena en WWE RAW 2025

Del mismo modo, los fanáticos de la AAA podrán disfrutar de un combate entre tres luchadores para conocer al retador oficial por el título Crucero de la empresa, el cual ostenta Laredo Kid. En este combate se enfrentarán Octagón Jr y dos luchadores más de la WWE: Je’Von Evans y Axiom.

Los Psycho Circus volverán para medirse a El Ojo, teniendo luchadores como El Mesias, Psycho Clown, Pagano y Mecha Wolf, por citar unos ejemplos. Finalmente, se espera la presencia de los Campeones Mixtos de Parejas Chelsea Green y Ethan Page, los cuales se enfrentarán a Lola Vice y Mr Iguana..

¿Dónde, a qué hora y cómo ver la próxima función de la AAA?

La siguiente función de la AAA se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre dentro del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, uno de los escenarios más importantes en este año para la empresa. El evento comenzará en punto de las 8 de la noche, y podrá seguirse a través de Space y HBO Max.