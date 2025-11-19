WWE: John Cena llena de elogios a luchador mexicano “es auténtico y le apasiona esto”

Han pasado algunos días desde que John Cena estelarizó su último combate en la marca RAW, y la figura de la WWE no deja de ser tendencia en las redes sociales. Ahora, quien confirmó su retiro a finales de este año no tuvo reparo en llenar de elogios a un luchador mexicano.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Se sabe que John Cena es uno de los luchadores más importantes en la historia de la WWE, pues durante más de dos décadas se convirtió en el ídolo de los niños. Ahora, a unas semanas de su retiro, elogió lo que Dominik Mysterio ha hecho en la empresa a lo largo de este año.

¿Qué dijo John Cena sobre Dominik Mysterio?

Durante una charla en el podcast WWE RAW Recap, John Cena aseguró sentirse notablemente agradecido por la oportunidad de formar una pequeña historia con Dominik Mysterio, misma que llega a tan solo unos días para que este confirme su retiro definitivo del wrestling.

De acuerdo con la fuente, John Cena mostró su admiración y respeto por el luchador mexicano al grado de asegurar que le recuerda mucho a él mismo, así como a los errores que cometió cuando era más joven. Del mismo modo, mencionó que es una persona auténtica, fiable y que trabaja duro por este negocio, el cual ama con locura.

Cabe decir que, después de haber conquistado el título Intercontinental de la WWE en la pasada edición de Wrestlemania, Dominik Mysterio perdió el mismo precisamente ante John Cena, quien con ello logró ganar todos los campeonatos importantes de la empresa antes de su retiro oficial.

¿John Cena se enfrentará a Dominik Mysterio en Survivor Series?

Después del careo que ambas superestrellas tuvieron en la última edición de RAW, John Cena aceptó poner en juego su Campeonato Intercontinental ante Dominik Mysterio en la próxima edición del Survivor Series 2025, evento que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre.