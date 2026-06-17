Este sería el once que Guillermo Almada usaría en el Apertura 2026

La llegada de Guillermo Almada al América causa bastante expectativa, esto sin tomar en cuenta que llega a uno de los banquillos más importantes y exigentes del futbol nacional. El estratega uruguayo ha sido uno de los DT's más reconocidos de los años recientes en el panorama local y se espera que ponga a competir al equipo en los partidos más importantes de la liguilla. Por eso así luciría el once del técnico sudamericano.

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¿Cómo alineará Guillermo Almada a su América?

Tras la era dorada que el club vivió al mando de André Jardine, toca renovar plantel, esfuerzos e ideas. Por ello la pretemporada de los azulcremas se viste de incertidumbre. Aunque Guillermo Almada está probado y comprobado en la liga mexicana, es un reto bastante fuerte al tener en puerta la reconstrucción. Pero su plantel se vería con estos rostros… al menos al inicio del torneo.

En la portería iniciaría Rodolfo Cota; como defensas Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Kevin Álvarez e Isaías Violante; en el medio campo se vislumbra a Rodrigo Dourado, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Vinícius da Lima y Alexis Gutiérrez; para que como delantero centro quede Henry Martín

Este once está prácticamente basado en lo visto en los últimos encuentros del equipo en el Clausura 2026, además de confirmada la salida de Jonathan dos Santos y esperando que Luis Malagón vuelva hasta noviembre. Además, se cuentan las bajas de seleccionados nacionales como Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

¿Se esperan llegadas al América de Guillermo Almada?

Según diversas fuentes dentro del medio, uno de los grandes problemas que la directiva tuvo con André Jardine en los torneos más recientes fue la falta de refuerzos. Pero también las bajas que el estratega brasileño pidió para poder armar su equipo de la mejor manera. Como ha quedado claro, América no ha comprado mucho y se argumenta que las pocas altas no han sido de calidad, por lo que el entorno asegura que no llegarán bombazos… ni se esperan muchas compras.