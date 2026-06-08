¡ES BELLÍSIMO! Así es el emotivo VIDEO con el que América le da la bienvenida a Guillermo Almada

El Club América ya tiene director técnico tras la repentina salida de André Jardine hace unos días y el encargado de tomar las riendas del conjunto de Coapa será Guillermo Almada, quien ya cuenta con experiencia en la Liga BBVA MX y que buscará devolver a las Águilas a los primeros lugares de la tabla.

Te puede interesar: ¡INDIGNANTE! Estrella de Selección Nacional fue retenido por 7 horas a su llegada a Estados Unidos para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Raúl Jiménez, Santiago Giménez y la ‘Hormiga’ González: el poder ofensivo de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | TV Azteca Deportes

Así es el emotivo video con el que América le da la bienvenida a Guillermo Almada

Con un video publicado en sus redes sociales en donde destaca la grandeza del equipo, el Club América le dio la bienvenida a Guillermo Almada como su nuevo director técnico de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que comenzará el próximo 16 de julio.

"La grandeza se construye todos los días. Hoy comienza una etapa. Bienvenido al Club América, Guillermo Almada", comparten las Águilas en sus redes sociales.

La grandeza se construye todos los días.

Hoy comienza una nueva etapa.



Bienvenido al Club América, Guillermo Almada. 🦅💛💙#AlmadaEsÁguila #GrandesDeCorazón pic.twitter.com/n0E5zlRBqZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

Guillermo Almada llega al América tras dirigir en el Real Oviedo de LaLiga de España, equipo con el que no pudo evitar el descenso a Segunda División, además de un paso por el Real Valladolid.

Almada cuenta con amplia experiencia en la Liga BBVA MX tras haber dirigigo en Santos Laguna y Pachuca. Con los Guerreros llegó hasta la Final del Clausura 2021, mientras que con los Tuzos fue subcampeón del Clausura 2022 y se coronó en el Apertura 2022.

Te puede interesar: Collares de hielo: el ingenio de Noruega para soportar el calor durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™