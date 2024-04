Jonathan Dos Santos anuncia su retiro

El mediocampista del América, Jonathan Dos Santos, anunció que no volverá a jugar con la Selección Mexicana y explicó que el trasfondo es, irónicamente, el buen momento que vive con las Águilas.

“Siento que, ahora mismo, ya no es mi momento de estar en la Selección, estoy 100 por ciento concentrado en América, es mi prioridad, me han dado todo. Estuve un año y medio aquí, casi sin jugar, la directiva apostó por mí, me quedé, ahora estoy jugando y es lo menos que puedo hacer”, dijo.

Jonathan dos Santos, conforme con dejar la Selección Mexicana

El volante surgido del Barcelona se mostró tranquilo con la determinación y optimista con respecto al futuro del combinado azteca, hoy dirigido por Jaime Lozano —para quien tuvo palabras de aprobación—.

“Estoy feliz por mi decisión, porque sé que la Selección me ha dado muchísimo, también hay jóvenes muy talentosos, jugadores increíbles y un entrenador espectacular. Yo creo que les va a ir muy bien, están en un proceso y, en los años siguientes, les va a ir muy bien”, señaló.

El mundialista con México en 2018 recordó cómo ha sido su recorrido en el balompié y, ahí, con motivos físicos, halló otra justificación para no volver al representativo nacional.

“La decisión que tomé es por que tengo 34 años, ya no soy un joven y hemos tenido muchísimos partidos. No sé si podría aguantar esos parones porque ya cuando estaba joven me afectaban un poquito con el hecho de lesiones y demás. Ahora lo que me preocupa más es estar bien para mi equipo y poder hacer historia aquí en el club”, reflexionó.

Cuestionado en torno a la firmeza del adiós, sentenció: “Es una exclusiva, pero sí, casi casi se podría decir (que me retiro de Selección). Ya tengo 34 años, no sé si llegue al Mundial, sinceramente, no lo tengo en mis planes. Siento que, en Selección, mi posición está más que cubierta y no quiero cortar el proceso de los jóvenes”.

