¿Cuáles son las dinastías en la NFL y en qué lugar están los New England Patriots?

El Super Bowl LX se celebra este domingo 8 de febrero en Levis Stadium, enfrentando a los Seattle Seahawks ante los New England Patriots, en un duelo de alto calibre en el que está en disputa el anhelado trofeo de la NFL.

Seahawks tienen en su historia un campeonato que cayó en 2013 venciendo a los Broncos de Denver, y aunque tienen afición en todo Estados Unidos y un grupo de seguidores en México que ha crecido con los años, no podría considerarse como una dinastía.

Caso contrario al de los Pats, que han sido en los últimos 20 años un equipo de época, sumanente ganador y por lo que se han sumado a su causa, cientos de miles de aficionados que su vez son simpatizantes de Tom Brady quien fue un motor y pieza clave.

La dinastía de los Patriotas de Nueva Inglaterra, posiblemente la más grande de la historia de NFL

Los Pats podría ocupar el primer lugar en cuanto a dinastías en la NFL y habría ahí solo argumentos en favor de los Steelers que también son ganadores y han marcado época y conseguido miles de seguidores.

Este sería el TOP 5 de dinastías en la NFL:

1.- New England Patriots

2.- Pittsburgh Steelers

3.- Kansas City Chiefs

4.- San Francisco 49ers

5.- Dallas Cowboys

Al final cada aficionado o analista podría hacer su top 5 de equipos legendarios y tener argumentos objetivos, pero para Patriotas juegan el haber conseguido entrar a 12 ediciones de Super Bowl, considerando el de este año. De 12 apariciones han ganado seis.

¿Dónde y cuándo ver el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX, enfrentará a Seattle ante Nueva Inglaterra juego que podrás ver EN VIVO el domingo 8 de febrero por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.