Estas son las marcas que los atletas mexicanos buscarán romper en Milano-Cortina 2026

A un mes de que inicien los Juegos Olímpicos de Invierno, en México hay una ilusión alta por ver a sus atletas peleando en una justa que resulta un tanto desconocida para muchos. Sin embargo, en este 2026 es necesario voltear al pasado para comprender de mejor forma el tamaño de los sueños para esta justa internacional. Así le fue a los atletas mexicanos en Beijing 2022.

¿Cómo le fue a los atletas mexicanos en Beijing 2022?

Las historias de los distintos competidores que han defendido la causa mexicana a lo largo de los años, tienen matices más que interesantes. Por ello, un vistazo a lo ocurrido en China en los juegos pasados resulta necesario, entendiendo que en aquella oportunidad se hizo el viaje con cuatro atletas.

Jon Soto - Esquí de Fondo 15km - Lugar 94

Sarah Schleper - Esquí Alpino Slalom Gigante - Lugar 37 y Lugar 35 en Súper G

Rodolfo Dickson - Esquí Alpino Slalom Gigante - Lugar 35

Donovan Carrillo - Patinaje Artístico - Lugar 22



Allí el caso más mediático fue el de Donovan Carrillo, que ha peleado contra todas las adversidades para convertirse en un referente a nivel nacional e incluso continental. Por ello, hay altas expectativas de lo que consiga en febrero, tomando en cuenta que es el único latinoamericano que estará en la justa en patinaje artístico.

¿Cuántos atletas mexicanos estarán en Milano-Cortina 2026?

En una justa que iniciará el próximo 6 de febrero y se extenderá hasta el 22 de ese mismo mes, son cinco los deportistas aztecas que pelearán por obtener el mejor resultado posible. Con la preparación prácticamente completada, estos son los nombres de la delegación mexicana que portará el verde, blanco y rojo en Italia.

Sarah Schleper - Esquí Cross Country

Plaza Varonil Aún sin Definir - Esquí Cross Country

Esquí de Fondo - Allan Corona

Esquí de Fondo - Regina Martínez

Donovan Carrillo - Patinaje Artísitco

Allí podría concretarse una fantástica historia, pues en Esquí Cross Country podría darse la dupla de madre e hijo, pues Lasse Gaxiola competirá por la plaza de hombre que sigue vacante.