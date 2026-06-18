¿Cuándo debutarían Kevin Castañeda y Jordan Carillo con Chivas?

Las Chivas ya iniciaron su pretemporada al llamar a sus jugadores para realizar sus pruebas médicas el pasado 15 de junio. Eso provocó que la gente comenzara expectante, sobre todo en el tema de los refuerzos. Los propios Jordan Carrillo y Kevin Castañaeda ya presentaron lo exámenes de salud pertinentes y por eso les oficializaron, aunque ya se sabía sobre su llegada. Este sería el día de su debut.

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¿Cuándo debutarían Jordan Carrillo y Kevin Castañeda con las Chivas?

Ya es completamente conocido que el Guadalajara inicia actividades del Apertura 2026 el próximo 18 de julio, justamente en los días finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Dicho partido en casa sería recibiendo al Toluca a las 19:00 horas. Pero es sabido que en la pretemporada se incluyen algunos encuentros de preparación.

En esos espacios es donde los estrategas prueban sus cuadros en diferentes contextos y ante distintos rivales. Por ello, se espera que Jordan o Kevin (o tal vez ambos) tengan minutos desde el primer duelo preparativo, que sería contra Correcaminos el próximo 3 de julio. Ese viernes, el Estadio Olímpico Ing. Marte R. Gómez recibirá el encuentro.

¿Cómo encajan Jordan Carrillo y Kevin Castañeda en las necesidades de Chivas?

Los aficionados se están haciendo la misma pregunta, pues en estos momentos hay mucha incertidumbre en esa precisa zona del campo. Mientras que a la afición le está dando mucho gozo ver que llegan refuerzos de esa calidad, ahí dos situaciones muy particulares. O el Guadalajara tendrá sobrepoblación en mediocampo o se esperan salidas.

Pero ya sea que alguna de las dos se cumplan, los dos recién llegados son elementos bastante claves, sobre todo pensando en las variantes hacia el frente. Kevin Castañeda encontró mucho el arco con disparos desde fuera del área con los Xolos, en un tipo box to box. Mientras que Jordan Carrillo fue reconvertido en un mediocampista que juega detrás de los delanteros (tomando en cuenta que inició como volante o hasta delantero), quien también tuvo goles y pases claves en la zona de ataque.