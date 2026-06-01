Brian Gutiérrez: de dudar en defender al tricolor a ser la irrupción más impresionante de este 2026

Reza una vieja frase que las oportunidades son para aprovecharlas, por lo que en el actual equipo nacional quien cumple a la perfección con esa realidad es el futbolista del Guadalajara. De “dudar” si representar a México hasta convencer a Javier Aguirre para llevarlo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este es el meteórico ascenso vivido por Brian Gutiérrez en los años recientes.

¡HABLENSEEEENNNN! Tremendo error defensivo que casi le cuesta caro a México 😱🗣️

¿Quién es Brian Gutiérrez y cómo se “coló” a la lista final de Javier Aguirre?

El muchacho de 22 años es uno de los múltiples casos existentes alrededor de los mexicoamericanos. El joven nacido en Berwyn, Illinois, incluso tuvo sus procesos formativos con la selección de los Estados Unidos. Pero fue en este periodo (inicios de 2026) donde fichó por las Chivas, donde Brian Gutiérrez despuntó y desde el primer instante en México mostró sus intenciones.

En 2025 tuvo su debut con la selección de las barras y las estrellas en el mes de enero. Pero al fichar con el Guadalajara, él mismo comentó que el cambio sería total. Por ello, el tricolor le convocó para los primeros amistosos del 2026 y al dar un juegazo contra Portugal, la gente vio algo distinto en él… esto ante bajas como las de Elías Montiel o Marcel Ruiz.

Mostrando constancia y buen futbol en general con el Guadalajara y en las oportunidades puntuales que le dieron en el combinado nacional mexicano, Brian Gutiérrez aprovechó a la perfección el acomodo de las cosas. Así será mundialista a los 22 años y con un techo altísimo, a tal grado de que suena un salto a Europa de manera inmediata… si las ofertas convencen al Rebaño Sagrado.

@gigantedemexico Hace meses Brian Gutiérrez no estaba en el radar de la Selección y contra Portugal se mandó un partidazo. 👏🔥 ♬ sonido original - GiganteDeMexico

¿Qué te ofrece Brian Gutiérrez en el medio campo del tricolor?

Desde su arribo al chiverío, el mediocampista mexicano mostró una gran calidad con el balón en los pies, un importante juego asociativo, capacidad para pensar y distribuir muy bien desde el medio hasta la zona de ataque y un despliegue físico digno de atleta de primer nivel. Por eso, causó impacto inmediato y se encuentra a nada de vivir su primera experiencia mundialista. Es por eso, que existe expectativa incluso para ver si inicia contra Sudáfrica… para cerrar su carrera hacia la élite en velocidad turbo.