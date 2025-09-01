¿Cuándo, dónde y a qué hora será el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

La temporada 2025 - 2026 de la Fórmula 1 sigue su rumbo, y en medio del impacto tan grande que McLaren ha tenido en la campaña, así como la constante baja mostrada por otras escuderías como Red Bull y Mercedes, luce interesante conocer cuándo, dónde y a qué hora será el siguiente Gran Premio.

Hospitality GP By AZE, eventos de Élite con Checo Pérez

Esta temporada se ha caracterizado por resultados totalmente distintos a lo que la Fórmula 1 entregó en, al menos, las últimas tres campañas, por lo que si no ocurre nada extraño en estas carreras será McLaren quien domine todos los apartados. Ahora bien, ¿cuándo y en dónde será el próximo GP?

Temporada 2025 de la Fórmula 1: ¿Quién es el líder de pilotos actual?

Después de haberse llevado más de la mitad de la temporada actual, el líder de la clasificación de pilotos de la Fórmula 1 es nada más y nada menos que Óscar Piastri, quien suma 309 puntos hasta ahora. McLaren hace el 1-2 con Lando Norris en el segundo sitio con 275 unidades, mientras que en el tercer lugar aparece Max Verstappen con 205 puntos.

Big thanks to the whole papaya crew. Ready for Monza pic.twitter.com/azYMwso8EX — Oscar Piastri (@OscarPiastri) September 1, 2025

¿Quién lidera el campeonato de escuderías en la F1?

Tal y como se esperaba, es McLaren quien también lidera el apartado de constructoras con un margen realmente importante respecto a los siguientes lugares. La escudería en turno suma 584 puntos por encima de los 260 que Ferrari acumula actualmente. En el tercer lugar aparece Mercedes con 248 puntos, mientras que el cuarto es para Red Bull con 214.

¿Checo Pérez volverá para la siguiente temporada?

Tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas volverán al automovilismo profesional gracias a su inclusión en Cadillac, escudería que hará su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 al mando del mexicano y el finlandés.

A historic first step, surrounded by Checo’s home fans.



Mexico City, you were iconic 🇲🇽✨ pic.twitter.com/PMuhe6lG2s — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 28, 2025

¿Cuándo es el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

El siguiente GP de la F1 será este mismo fin de semana. Y es que, de acuerdo con el calendario oficial, el Gran Premio de Monza, en Italia, se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre con la carrera estelar iniciando a las 07:00 horas, tiempo centro de México, a través de F1 TV.