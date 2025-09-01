deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

¡Será más pronto de lo que crees! Es preciso que conozcas cuándo, dónde y a qué hora será el próximo Gran Premio correspondiente a la Fórmula 1 2025.

cuando-donde-horario-gran-premio-formula-1.jpg
X de la Fórmula 1
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Compartir

La temporada 2025 - 2026 de la Fórmula 1 sigue su rumbo, y en medio del impacto tan grande que McLaren ha tenido en la campaña, así como la constante baja mostrada por otras escuderías como Red Bull y Mercedes, luce interesante conocer cuándo, dónde y a qué hora será el siguiente Gran Premio.

Hospitality GP By AZE, eventos de Élite con Checo Pérez

Esta temporada se ha caracterizado por resultados totalmente distintos a lo que la Fórmula 1 entregó en, al menos, las últimas tres campañas, por lo que si no ocurre nada extraño en estas carreras será McLaren quien domine todos los apartados. Ahora bien, ¿cuándo y en dónde será el próximo GP?

Temporada 2025 de la Fórmula 1: ¿Quién es el líder de pilotos actual?

Después de haberse llevado más de la mitad de la temporada actual, el líder de la clasificación de pilotos de la Fórmula 1 es nada más y nada menos que Óscar Piastri, quien suma 309 puntos hasta ahora. McLaren hace el 1-2 con Lando Norris en el segundo sitio con 275 unidades, mientras que en el tercer lugar aparece Max Verstappen con 205 puntos.

¿Quién lidera el campeonato de escuderías en la F1?

Tal y como se esperaba, es McLaren quien también lidera el apartado de constructoras con un margen realmente importante respecto a los siguientes lugares. La escudería en turno suma 584 puntos por encima de los 260 que Ferrari acumula actualmente. En el tercer lugar aparece Mercedes con 248 puntos, mientras que el cuarto es para Red Bull con 214.

¿Checo Pérez volverá para la siguiente temporada?

Tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas volverán al automovilismo profesional gracias a su inclusión en Cadillac, escudería que hará su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 al mando del mexicano y el finlandés.

¿Cuándo es el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

El siguiente GP de la F1 será este mismo fin de semana. Y es que, de acuerdo con el calendario oficial, el Gran Premio de Monza, en Italia, se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre con la carrera estelar iniciando a las 07:00 horas, tiempo centro de México, a través de F1 TV.

Fórmula 1
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×