¿Cuándo empieza la Liga MX Femenil? Fecha EXACTA del inicio del Apertura 2026

El futbol femenino mexicano modificó su imagen, formato y agenda para el torneo Apertura 2026. La Liga MX Femenil cambió para mejorar su accesibilidad para los aficionados y hacer una competición más agradable para todos en el marco de su noveno aniversario.

La revolución del futbol mexicano cambió con dos grupos de nueve equipos cada uno. El primero incluye a Tigres, Rayadas, Toluca, Juárez, Cruz Azul, León, Querétaro, Santos y las debutantes del Atlante. El otro grupo está conformado por América, Pachuca, Chivas, Pumas, Tijuana, Atlas, San Luis, Necaxa y Puebla.

Para la liguilla, clasificarán los cuatro mejores equipos de cada grupo y los 10 restantes serán eliminados. El primer lugar enfrentará al cuarto lugar del otro grupo en la primera ronda de la fase final y los cruces entre segundos y terceros lugares serán cruzados entre grupos.

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¿Cuándo empieza la Liga MX Femenil?

El calendario de la Liga MX Femenil para el Apertura 2026 fue anunciado al mismo tiempo que su cambio de imagen y formato. Por eso, el Apertura 2026 de la liga femenina de futbol en México comenzará este viernes 31 de julio con un duelo entre Cruz Azul y Atlas. El partido está programado para comenzar a las 7:00 p.m. en el Estadio Centenario, en Cuernavaca, Morelos.

Después seguirá el grueso de la actividad con el resto de partidos durante el fin de semana. El sábado se darán los juegos de FC Juárez contra Pachuca, Tigres de la UANL contra Puebla y Tijuana ante Rayadas. El domingo continuará con Pumas vs León, Atlético de San Luis vs Toluca y el Chivas vs Querétaro. La jornada 1 del Apertura 2026 culminará con los duelos de Atlanta vs Pachuca y Santos Laguna vs América durante el lunes 3 de agosto.

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