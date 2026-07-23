Club América podría volver a cambiar de estadio en el Apertura 2026: todo lo que se sabe

El Club América —que visita a Atlante con transmisión de TV Azteca— podría volver a modificar la sede de algunos de sus partidos durante el Apertura 2026. En las últimas horas surgió información sobre un posible cambio de estadio que alteraría la planificación del torneo y que mantiene atentos a los aficionados, mientras el club todavía no emite una postura oficial.

Con el paso de las horas se conoció que la información corresponde al América Femenil, que está por comenzar una nueva temporada de la Liga BBVA MX Femenil. De acuerdo con el periodista Ismael González, el equipo tendría previsto disputar algunos encuentros en el Estadio Banorte y el resto en las nuevas instalaciones de Coapa.

El Club América analiza un cambio de estadio, según reportes

Durante los últimos días circuló la versión de que el conjunto azulcrema dejaría de manera definitiva el Estadio Ciudad de los Deportes para mudarse a Coapa. Sin embargo, la actualización más reciente apunta a un plan diferente para el Apertura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Según el reporte, América Femenil jugaría algunos compromisos como local en el Estadio Banorte, mientras que el resto de su calendario se desarrollaría en las instalaciones remodeladas de Coapa, que recientemente fueron modernizadas para ofrecer mejores condiciones al plantel de Ángel Villacampa.

Aylin Avilez celebrates her goal 1-7 of America during the Semifinals first leg match between Toluca vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on May 07, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

El club todavía no hace oficial la decisión del cambio de sede

Hasta ahora, el América no ha confirmado este movimiento. La información difundida señala que el proyecto aún necesita la validación del club y de la liga antes de hacerse oficial, por lo que la sede de los partidos todavía podría sufrir cambios.

La posibilidad de alternar entre dos escenarios generó distintas reacciones entre los aficionados. Mientras algunos consideran positivo aprovechar las nuevas instalaciones de Coapa, otros preferirían que el equipo mantenga una única casa en el torneo.

El calendario del Apertura 2026 dará más respuestas

La expectativa también está puesta en la publicación del calendario oficial de la Liga MX Femenil para el Apertura 2026. Con ese anuncio se conocerán las fechas y sedes previstas para cada jornada, lo que permitirá confirmar si América Femenil alternará entre el Estadio Banorte y Coapa o si, finalmente, el club opta por otro plan para sus partidos como local.

