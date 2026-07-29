OFICIAL: Figura de Cruz Azul se va del club apenas 6 meses después de su llegada

Mientras se habla de la posible salida de Erik Lira, Cruz Azul confirmó una nueva salida en pleno mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026. La institución hizo oficial la despedida de una futbolista que llegó como refuerzo hace apenas seis meses, poniendo fin a una etapa que terminó antes de lo esperado y que modifica la planificación del club.

Así como el equipo varonil se centra en el fichaje de César Montes, el conjunto femenil sufre bajas. Ahora Karol Arcanjo deja Cruz Azul Femenil después de disputar un solo torneo. La defensora brasileña, incorporada para el Clausura 2026, cerró su ciclo con La Máquina tras permanecer únicamente un semestre en la institución.

|@cruzazulfemenil

Karol Arcanjo se despide de Cruz Azul

El anuncio fue realizado por Cruz Azul Femenil mediante un video publicado en sus redes sociales. El club recordó algunas de las acciones de la zaguera y agradeció su compromiso con un mensaje en el que explicó que la separación se produjo por motivos personales. Arcanjo respondió con la frase: “Pra sempre Cruz Azul”.

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La defensora llegó a finales de 2025 con experiencia en clubes de Brasil como Grêmio, América Mineiro, Atlético Mineiro y Palmeiras. Su incorporación había despertado expectativas, aunque su paso por la Liga BBVA MX Femenil fue corto.

Los números de Karol Arcanjo con La Máquina

Karol Arcanjo disputó 10 partidos oficiales con Cruz Azul Femenil y acumuló 825 minutos sobre el terreno de juego. Su debut fue destacado, ya que anotó un gol en la victoria por 5-0 sobre León durante la primera jornada del Clausura 2026.

Después del 12 de marzo dejó de tener participación oficial con el equipo. Semanas más tarde comenzaron las versiones sobre su posible salida, una decisión que finalmente fue confirmada por el club antes del inicio del nuevo torneo.

|Instagram Karol Arcanjo

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Todas las bajas de Cruz Azul Femenil para el Apertura 2026

La salida de Karol Arcanjo forma parte de la reestructuración que realiza Cruz Azul Femenil para el Apertura 2026. Con la brasileña, el club suma nueve bajas confirmadas en el actual mercado de fichajes, en busca de renovar la plantilla. Estas han sido todas las bajas del equipo: