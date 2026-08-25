¿Cuándo fue la última vez que César Huerta jugó un partido con Anderlecht?

El presente de ambos parece requerir de un reencuentro, mismo que no estaba del todo planeado. Sin embargo, ante la lesión de Sebastián Córdova, parece que el cuadro universitario se movió de manera importante y cerró un fichaje que lucía prácticamente imposible. Pero, justamente la actualidad de César Huerta es la que preocupa… pues lleva meses sin jugar en Bélgica. He aquí sus estadísticas con el Anderlecht.

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¿Cuándo fue la última vez que César Huerta jugó en Anderlecht?

El atacante mexicano era una de las promesas para consolidarse y lograr estabilidad en el futbol europeo, sin embargo aunque en un inicio se le dieron sus oportunidades, parece que no convenció a los dirigentes del futbol belga y no jugó más con el Anderlecht. Es así que el ex Chivas lleva 3 meses sin jugar con su club.

Tras algunas lesiones y hoy falta de confianza por parte de los estrategas que lo han dirigido, César simplemente no encontró constancia en las actividades del club belga. Su última aparición en el terreno de juego se dio el 21 de mayo, esto en actividad de la liga de dicho país, en un duelo de la ronda final por el campeonato… donde participó 64 minutos ante el Sint-Truiden.

Aunque César Huerta se alcanzó a subir al listado de la Copa del Mundo con Javier Aguirre, no tuvo un real protagonismo y en el inicio de campaña en el viejo continente el cuerpo técnico lo borró del mapa. No fue requerido para los clasificatorios a la Europa League y en las primeras fechas de la liga nacional tampoco se le tomó en cuenta ni para el banquillo de suplentes. Por ello, se indica que regresará a México para jugar con los Pumas.

¿Cómo fue la etapa de César Huerta con el Anderlecht?

En general, se entiende que fue un buen intento por parte de César Huerta. Fichó a principios de 2025, tuvo minutos y buenas presentaciones, pero lamentablemente llegaron molestias físicas que le frenaron el proceso y nunca encontró las oportunidades que se esperaban tras su recuperación. En total, parece que el Chino cerrará su etapa con el club belga con 38 partidos, acumulando 2162 minutos, marcando 5 goles y repartiendo 3 asistencias. Ahora, buscará levantar su carrera con 25 años y todavía mucho por dar en la institución donde mejor se le ha visto.