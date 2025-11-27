¿Se pierde el Mundial 2026? Futbolista mexicano en Europa es operado y será baja

Este jueves 27 de noviembre del 2025, el conjunto del Anderlecht dio a conocer que el atacante mexicano César 'Chino' Huerta fue operado por una lesión y será baja en el equipo.

El exjugador de los Pumas, tuvo una cirugía en la pelvis que lo mantendrá fuera de las canchas entre seis y ocho semanas por lo que se pierde lo que queda del 2025 y las primeras semanas del 2026.

"Tras una serie de exámenes médicos adicionales, César Huerta se sometió a una cirugía de pelvis. Esto significa que el extremo mexicano estará de baja entre seis y ocho semanas".

César Huerta a subi une intervention chirurgicale. De Mexicaanse flankaanvaller zal naar schatting zes tot acht weken buiten strijd zijn. 🟣⚪

¿Se pierde el Mundial 2026 César Huerta?

Huerta regresará a las canchas en enero del 2026, por lo que el delantero mexicano no debería de tener problemas en seguir peleando por conseguir un lugar en el Mundial 2026.

La unica forma en la que piuede quedarse fuera es que su recuperación se complique o vuelva a tener una lesión que no lo deje ser constante en el terreno de juego y haga que su nivel baje. Además, Javier Aguirre ha dejado claro que ningun futbolita tiene su lugar ganado, por lo que la carrera por ser convocado se lo podría ganar algun compañero que pase por mejor momento.

Será clave para el 'Chino' poder destacar con el Anderlecht una vez que se recupere de su operación para lograr conseguir su lugar en el Mundial 2026.

Los partidos que se perderá César Huerta con el Anderlecht

Los juegos que Huerta se perderá son: