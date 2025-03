¡RECHAZADO! Javier Aguirre confiesa que NO quería al Chino Huerta en la Selección

Javier Aguirre inició su tercera etapa como director técnico de la Selección Mexicana en julio del año pasado, con el objetivo claro de llegar al Mundial 2026 en las mejores condiciones posibles. En esta nueva etapa al frente del combinado nacional, Aguirre ya logró su primer título oficial al conquistar la Concacaf Nations League este domingo 23 de marzo, derrotando en la final a Panamá por marcador de 2-1. Raúl Jiménez fue el héroe del partido, anotando un doblete decisivo, mientras que Carrasquilla descontó por los panameños desde el punto penal.

Las declaraciones de Javier Aguirre sobre César Huerta

Durante una entrevista con el periodista español Julio Maldonado “Maldini”, Javier Aguirre reveló algunos detalles sobre los jugadores convocados en su actual etapa al frente de la Selección Mexicana. Al referirse específicamente a César ‘Chino’ Huerta, Aguirre confesó con sinceridad que inicialmente no tenía intenciones de convocarlo porque no le convencía su estilo de juego. Según explicó el técnico mexicano, consideraba que Huerta complicaba demasiado las jugadas. Sin embargo, tras la insistencia y recomendación de su cuerpo técnico, decidió darle una oportunidad, reconociendo finalmente que fue una excelente decisión.

A continuación las palabras de Aguirre:

“Te voy a confesar que yo no lo quería, no me gustaba, yo se lo he dicho. Lo que digo aquí es porque ya lo saben todos. Huerta no pensaba, iba con uno y chocaba. Juega fácil, apóyate, juega una pared. Y no me gustaba, no me gustaba pero mi cuerpo técnico me convenció de traerlo, bendita decisión.”

Los números de Cesar Huerta con la Selección Mexicana

Desde su debut con el combinado azteca en septiembre de 2023 ante Australia hasta la actualidad, César ‘Chino’ Huerta ha disputado un total de 17 partidos con la Selección Mexicana. Durante este periodo ha conseguido anotar 3 goles y entregar 1 asistencia, destacándose como uno de los jugadores con desequilibrio en el ataque mexicano, confirmando así la acertada decisión de Javier Aguirre al escuchar a su cuerpo técnico y darle la oportunidad.

