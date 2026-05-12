¿Cuándo fue la última vez que Pumas llegó a una final de Liga BBVA MX?

Este fin de semana vivimos uno de los momentos más espectaculares en la historia reciente de la Liga BBVA MX luego del pase a la semifinal de Pumas tras superar al América gracias a su posición en la tabla, esto después del 3-3 en la vuelta y, en consecuencia, el 6-6 en el marcador global.

Pumas vs Tigres | Semifinal de Ida |Azteca 7

Con ello, Pumas está a tan solo dos partidos de llegar a una final más en su historia dentro de la primera división de México de la mano de su técnico Efraín Juárez. Ante esta situación, no está de más conocer cuándo fue la última vez que lograron acceder al juego por el título en la República.

Esta fue la última vez que Pumas llegó a una final de Liga BBVA MX

Si bien Pumas está a tan solo 180 minutos de llegar a una final más en su historia, la realidad es que han pasado muchos años desde que los del Pedregal disputaron la eliminatoria más importante del futbol mexicano. Más precisamente, la historia tendría que remontarse al año 2020.

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Fue en el torneo Guardianes 2020; es decir, a finales del 2020, cuando Pumas llegó a su última final -hasta ahora- en su historia, misma a la que se midió a los Panzas Verdes de León. Este torneo se ha vuelto uno de los más recordados gracias a las semifinales, mismas en donde los universitarios vinieron de atrás para derrotar 4-0 a Cruz Azul y acceder a este partido por la posición en la tabla.

Tristemente para la causa del Pedregal, la final tuvo tintes catastróficos luego de caer por 3-1 en el global ante los Esmeraldas. Ante ello, vale decir que Pumas, de la mano de Efraín Juárez, está a dos partidos de tomar revancha de aquel momento en su historia.

¿Cuándo y a qué hora son los juegos entre Pumas y Pachuca?

La semifinal de ida entre Pachuca y Pumas, a llevarse a cabo en la cancha del Estadio Hidalgo, está programada para este jueves a las 19:00 horas. Por su parte, la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario se realizará el domingo minutos después de las 7 de la noche.