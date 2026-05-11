Tiene 28 años, ha jugado en tres de los cuatro grandes y suma más de 50 goles como profesional

El futbol mexicano cuenta con cuatro equipos representativos que son considerados grandes por su trascendencia a nivel nacional e internacional, siendo estos América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Bajo este contexto, ¿sabías que existe un jugador que ha formado parte de tres de estas cuatro instituciones?

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Con apenas 28 años de edad, este delantero puede presumir haber defendido los colores de tres de los equipos más populares que existen en la República Mexicana. Además, a lo largo de su historia profesional suma más de 50 goles, lo cual habla de su efectividad de cara al arco.

Uriel Antuna, el jugador que ha estado en tres de los cuatro equipos grandes en México

Nacido el 21 de agosto de 1997 en Gómez Palacio Durango, Uriel Antuna es un futbolista profesional que ha tenido la dicha de formar parte de varias instituciones de México y el viejo continente, entre los que destacan escuadras como América, Chivas y Cruz Azul.

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Antuna surgió de las fuerzas básicas del Santos y, de inmediato, escaló al viejo continente a través del Manchester City y del Groningen de los Países Bajos, equipo en donde realizó su debut profesional para, posteriormente, volver al continente americano a través del LA Galaxy.

Su primer equipo formal en México fue Chivas, club en donde no logró resultados favorables y en donde, tras algunas temporadas, pasó a Cruz Azul, escuadra donde fue campeón de goleo y subcampeón de la Liga BBVA MX. Hoy, Uriel presume formar parte de los Pumas de Efraín Juárez.

¿Cuántos goles tiene Uriel Antuna como profesional?

Si contamos su paso por equipos de México y el viejo continente a nivel profesional, Uriel Antuna presume un total de 52 anotaciones y 35 pases a gol en 300 juegos. Entre sus mejores momentos destacan su paso por el cuadro celeste, institución en donde sumó 28 tantos en 110 partidos.

