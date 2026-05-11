Escocia y su terrible MALDICIÓN en la historia de los Mundiales; ¿de qué se trata?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá consigo el regreso de la Selección de Escocia, misma que llega a esta instancia después de casi tres décadas de ausencia y con el objetivo claro de, por fin, terminar con una maldición que la ha perseguido desde siempre.

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Escocia siempre formará parte de la historia de este deporte debido a haber sido la primera en disputar un partido internacional frente a Inglaterra en 1872. Tristemente para su causa, la historia que ha fraguado en los Mundiales es digna de un récord perdedor. ¿A qué nos referimos?

¿Cuál es la maldición que persigue a Escocia en los Mundiales?

Si bien cuenta con múltiples participaciones en las Copas del Mundo, la realidad es que la Selección de Escocia destaca por, hasta ahora, nunca haber superado la primera ronda, un récord que la coloca como una de las más “perdedoras” en la historia de estos eventos.

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El turno de hoy: Escocia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, que vuelve a un Mundial tras 28 AÑOS. Además, intentarán dejar atrás una maldición que los persigue: Pasa la Fase de Grupos por PRIMERA VEZ en la historia.



🔵 Tienen una de sus mejores generaciones de jugadores en… pic.twitter.com/jbmt57syxk — 365Scores (@365ScoresApp) May 1, 2026

Un hecho histórico guarda relación con lo ocurrido en el Mundial de Alemania 1974, mismo en donde la Selección de Escocia quedó eliminada en la primera ronda de la clasificación a pesar de haber sumado una victoria y dos empates, hecho sin precedentes hasta nietos tiempos.

Con ello, los escoceses suman ocho participaciones en eventos mundiales sin haber llegado a rondas de matar o morir (1954, 1958, 1962, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 y 1998), por lo que, tras 28 años desde su última participación, esperan que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea la catapulta que tanto habían esperado en los últimos años.

¿En qué Grupo se ubica Escocia en esta Copa Mundial de la FIFA 2026?

Debes saber que el cuadro de Escocia forma parte del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo en donde se medirá a Selecciones como Brasil, Haití y Marruecos. A continuación, la programación de sus duelos: