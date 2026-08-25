Esta fue la última vez que Pumas no ganó cuatro partidos en CU

El Club Universidad ha tenido un inicio de semestre turbulento, situación que sobre todo se ha reflejado en casa. Ante dicha situación, ya alcanzó una racha bastante desfavorable que no sucedía desde hace años. Con el último empate ante Necaxa, los Pumas acumulan cuatro partidos sin poder ganar en Ciudad Universitaria. Y así, la afición se muestra cansada por el nivel mostrado en los días que defienden su fortaleza.

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¿Cuándo fue la última vez que Pumas acumuló 4 juegos sin ganar en CU?

Los Pumas llegaron a 4 duelos en Ciudad Universitaria sin conocer la victoria. La fatídica lista inició en la final de vuelta del Clausura 2026. En su inicio de Apertura 2026 cayendo con Pachuca acumularon su segundo duelo sin triunfo. Mientras que en las fechas 4 y 5 de este semestre de liga nacional, se igualó ante Querétaro y Necaxa. Así… lograron algo que no sucedía desde hace 3 años.

La última ocasión que el cuadro auriazul logró cifras así, fue cuando Rafa Puente Jr era técnico del equipo. En el Clausura 2023 se alcanzaron dichas cifras, situación que no terminó bien para ese proyecto con el estratega mexicano. Por ello, la afición urge de un triunfo en casa, pues la Leagues Cup también aumentó la tensión en el entorno del club.

Ante eso, el próximo reto para acabar con dicha racha negativa se dará el domingo 6 de septiembre. Dicho día recibirán al León (que está jugando muy bien) en horario del mediodía. Y es que antes de eso, visitará Tijuana en la Jornada 6 de la Liga BBVA MX, tomando en cuenta que les ha ido bien como visitantes recientemente (dos triunfos en dos partidos en el actual torneo).

¿Cuál es la peor racha de Pumas sin triunfos en casa?

En estos momentos la afición ya se está desesperando, aunque se confía mucho en lo que pueda hacer César Huerta, pues según los informes este hombre es la gran respuesta del equipo ante la baja de Sebastián Córdova. Pero, los auriazules están cerca de alcanzar la racha de más partidos sin ganar en Ciudad Universitaria. Algunas fuentes aseguran que dicha seguidilla de falta de triunfos por parte de los Pumas es de 7. Por eso, urge alcanzar la victoria en la visita que los leoneses hagan a la Ciudad de México.