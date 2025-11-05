México vs Costa de Marfil ¿Cuándo juega la Selección Mexicana en la jornada 2 del Mundial Sub-17?

La Selección Mexicana Sub-17 se encuentra disputando el Mundial de Qatar 2025, tuvo su debut este martes 4 de noviembre del 2025 ante Corea del Sur y terminó perdiendo 2-1.

Termina el partido en Doha ⚽.



Quedan dos partidos para conseguir la calificación en el Mundial Sub-17.#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/6fSYRpdPPC — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 4, 2025

El panorama de México empieza a complicarse con la derrota por lo que necesita obtener la victoria en la segunda jornada en la que se enfrenta a Costa de Marfil el siguiente viernes 7 de noviembre de 2025. El encuentro se disputará en punto de las 08:45 am tiempo del centro de México.

Así llegan México y Costa de Marfil

Para el encuentro, ambos equipos llegan con la necesidad de poder llevarse los tres puntos para seguir teniendo posibilidades en el torneo.

En el caso de Costa de Marfil, llega de perder 4-1 ante Suiza por lo que una segunda derrota podría significar su eliminación. Ambos equipos quieren mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la ronda de 16avos.

¿Cómo va el grupo de México en el Mundial Sub-17?

Tras la primera jornada, el Grupo F se presenta competido. En el primer lugar se ubica Suiza, seguido de Corea del Sur, ambos con tres puntos. En tercero se encuentra México y en último Costa de Marfil.

Suiza 3 puntos Corea del Sur 3 puntos México 0 puntos Costa de Marfil 0 puntos

Lo que necesita México para clasificar en el Mundial Sub-17

En este formato con 12 grupos de 4 equipos, avanzan los dos primeros de cada grupo, un total de 24 equipos, más los 8 mejores terceros a 16avos de final.

Las esperanzas para México se mantienen intactas. En caso de que quiera pasar entre los primeros lugares de su grupo va a necesitar sumar la mayor cantidad de puntos ante Costa de Marfil y Suiza. El mejor escenario sería si consigue ganar los dos encuentros, sumar 6 puntos y aspirar a los primeros dos puestos.

Por otra parte, en caso de una victoria y un empate mantiene esperanzas pero dependerá de los resultados de las otras selecciones del grupo.

Y para avanzar como uno de los mejores terceros lugares necesitaría sumar mínimo tres puntos y esperar una combinación de resultados.