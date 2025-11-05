deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

México vs Costa de Marfil ¿Cuándo juega la Selección Mexicana en la jornada 2 del Mundial Sub-17?

Conoce la fecha en la que se disputará le encuentro de México vs Costa de Marfil en el Mundial Sub-17 y lo que necesita la Selección Mexicana para avanzar

Selección Mexicana sub-17 mundial Qatar
Selecciónes Nacionales menores
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana Sub-17 se encuentra disputando el Mundial de Qatar 2025, tuvo su debut este martes 4 de noviembre del 2025 ante Corea del Sur y terminó perdiendo 2-1.

El panorama de México empieza a complicarse con la derrota por lo que necesita obtener la victoria en la segunda jornada en la que se enfrenta a Costa de Marfil el siguiente viernes 7 de noviembre de 2025. El encuentro se disputará en punto de las 08:45 am tiempo del centro de México.

Así llegan México y Costa de Marfil

Para el encuentro, ambos equipos llegan con la necesidad de poder llevarse los tres puntos para seguir teniendo posibilidades en el torneo.

En el caso de Costa de Marfil, llega de perder 4-1 ante Suiza por lo que una segunda derrota podría significar su eliminación. Ambos equipos quieren mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la ronda de 16avos.

¿Cómo va el grupo de México en el Mundial Sub-17?

Tras la primera jornada, el Grupo F se presenta competido. En el primer lugar se ubica Suiza, seguido de Corea del Sur, ambos con tres puntos. En tercero se encuentra México y en último Costa de Marfil.

  1. Suiza 3 puntos
  2. Corea del Sur 3 puntos
  3. México 0 puntos
  4. Costa de Marfil 0 puntos

Lo que necesita México para clasificar en el Mundial Sub-17

En este formato con 12 grupos de 4 equipos, avanzan los dos primeros de cada grupo, un total de 24 equipos, más los 8 mejores terceros a 16avos de final.

Las esperanzas para México se mantienen intactas. En caso de que quiera pasar entre los primeros lugares de su grupo va a necesitar sumar la mayor cantidad de puntos ante Costa de Marfil y Suiza. El mejor escenario sería si consigue ganar los dos encuentros, sumar 6 puntos y aspirar a los primeros dos puestos.

Por otra parte, en caso de una victoria y un empate mantiene esperanzas pero dependerá de los resultados de las otras selecciones del grupo.

Y para avanzar como uno de los mejores terceros lugares necesitaría sumar mínimo tres puntos y esperar una combinación de resultados.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×