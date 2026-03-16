En estos DÍAS Cruz Azul y América juegan los octavos de final de la Concachampions

Los octavos de final de ida de la Concachampions, finalmente, han terminado. Atrás han quedado los primeros duelos llevados a cabo en su mayoría en territorio norteamericano, por lo que aquí conocerás cuándo y a qué hora serán los compromisos tanto del Cruz Azul como del Club América.

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Lo primero a tener en cuenta es que ambas instituciones son las máximas ganadoras en la historia de este formato de Concachampions al sumar siete títulos cada una. Por tal motivo, esta edición es por demás importante para las dos, pues de conseguir el título serán los líderes absolutos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cruz Azul y América en la Concachampions?

El primer punto a tener en cuenta es que ambas escuadras, tanto América como Cruz Azul, obtuvieron grandes resultados en los compromisos de ida de los octavos de final de la Concachampions. Los azulcremas vencieron 1-0 al Philadelphia Union, mientras que los celestes derrotaron 3-2 a Rayados.

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Dicho lo anterior, y considerando que el gol de visitante aún cuenta en este formato de la Concachampions, las dos escuadras tienen prácticamente pie y medio dentro de los cuartos de final. Así, América buscará terminar el trabajo el miércoles 18 de marzo en punto de las 19:00 horas.

Cruz Azul, por su parte, ya le tiene tomada la medida a Monterrey luego de vencerlos en los últimos juegos en los que se han enfrentado. Y, con el 3-2 en su bolsillo, el duelo de vuelta de este martes 17 de marzo del 2026 a las 9 de la noche parecería de trámite para los cementeros.

¿Cuándo se enfrentan América y Cruz Azul en el Clausura 2026?

Un punto a detallar es que el juego que medirá a ambas instituciones dentro de la Liga BBVA MX está cada vez más cerca. América y Cruz Azul se verán las caras en duelo correspondiente al Clausura 2026 este sábado 11 de abril en el retorno al Estadio Azteca, en un duelo programado para las 21:00 horas.