Checo Pérez y los 6 pilotos que se fueron y regresaron a la F1; ¿cómo les fue en su retorno?

Comienza la cuenta regresiva para la segunda carrera correspondiente a la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma que entrará a la historia por contar con 11 escuderías y por el retorno del piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, quien forma parte precisamente de Cadillac.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 luego de un año sabático tras su etapa en Red Bull y, en su primera carrera con Cadillac, terminó en el puesto 16. Ante esto, vale conocer cómo le ha ido a otros pilotos que, tras salir de la F1, volvieron tiempo después. ¿Es el mexicano quien tiene mejores resultados?

¿Qué pilotos, como Checo Pérez, volvieron a la F1 tras salir de la misma?

Son 6 los pilotos que, así como Checo Pérez, volvieron a la F1 luego de un periodo de descanso. Dos ejemplos de lo anterior fueron Niki Lauda y Alain Prost, pues mientras el primero regresó en 1982 después de tres años de ausencia, el segundo volvió en 1993 tras un año sabático con Williams. Ambos lograron el campeonato.

¿América podría despedir a Luis Malagón? Estos 3 porteros alzan la mano para llegar al club

Es estrella de la lucha libre y uno de los mejores del mundo; así se arrepiente de no luchar con Penta

Nigel Mansell es otro ejemplo de pilotos que volvieron a la F1 tras volver en 1994 luego de un par de años en Ferrari en 1992; del mismo modo, el alemán Michael Schumacher hizo lo propio pues, tras su etapa en Jordan, Benetton y Ferraro de 1991 al 2006, volvió en 2010 con Mercedes.

Kimi Raikkonen es otro ejemplo de haber dejado la F1 para volver tiempo después tras su vuelta en 2012 con Lotis y posteriormente con Alfa Romeo en el año 2021. Finalmente, el ejemplo más claro de lo anterior es Fernando Alonso, competidor del 2001 al 2018 que volvió tres años después para unirse a Alpine y, posteriormente, Aston Martin.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de China 2026?

En medio de lo que ocurrirá con la temporada 2026 de la Fórmula 1, vale decir que el calendario establece que la siguiente carrera será precisamente este fin de semana. Ante ello, vale decir que el GP de China se llevará a cabo este domingo a la 1 de la madrugada, tiempo centro de México.