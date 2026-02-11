¿Cuándo es la pelea de ‘Vaquero’ Navarrete en contra de Eduardo ‘Sugar’ Núñez?

El peleador oriundo de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, Emanuel 'Vaquero' Navarrete se enfrenta ante el también azteca Eduardo 'Sugar' Núñez en un combate que se espera sea de alarido, pues es de unificación de campeonato en la división de los superplumas.

Esta será la primera pelea de unificación de campeonato mundial para el Vaquero y por ese motivo es que ha ajustado en su preparación, incluyendo un régimen alimenticio como nunca se había animado a hacerlo, además de un trabajo físico para aumentar su fuerza y tono muscular, lo que en suma es una fórmula pasa salir de esa pelea con la mano en alto.

El Vaquero Navarrete, quien comenzó su andar en el boxeo profesional en el 2012, y que tiene una hoja de trabajo de 39 victorias con 32 nocauts, además de dos derrotas y un empate se perfila a tener una batalla exigente ante un "Sugar" Núñez, nacido en Los Mochis y con un poco menos de experiencia que su rival, pero que es altamente peligroso por su porcentaje de nocauts.

El Sugar, de 28 años y que debutó en el 2015, tiene 29 victorias con 27 nocauts, además de una derrota y busca que su poder de puños y hambre de triunfo sea lo que lo decante la pelea a su favor, este 28 de febrero en la Desert Diamond Arena, de Arizona.

¿Dónde ver la pelea de Vaquero Navarrete en contra de Sugar Núñez?

El mexiquense Vaquero Navarrete, tendrá este compromiso en casi dos semanas, por lo que está en el punto más álgido de su preparación y encaminándose al corte de peso para dar las 130 libras que marca como límite esta división.

El enfrentamiento lo podrás ver a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación , con los comentarios y narración del Box Azteca Team, que ha acompañado la carrera del Vaquero y ahora relatará una de sus más intensas y comprometedoras batallas.