Emanuel “Vaquero” Navarrete y Sugar Núñez pelearán por la unificación en las 130 libras en una guerra entre mexicanos

México tendrá una batalla entre campeones cuando Emanuel “Vaquero” Navarrete y Eduardo “Sugar” Núñez suban al cuadrilátero para unificar los títulos mundiales de la OMB y la FIB en las 130 libras, así lo hicieron oficial después de la victoria del Sugar frente al puertorriqueño Christopher “Pitufo” Díaz en Los Mochis, Sinaloa.

El Vaquero se subió al cuadrilátero para anunciar el próximo combate entre campeones contra el Sugar Núñez, aunque no hay fecha ni lugar confirmado para la pelea se espera que sea hasta el próximo año en los Estados Unidos, una de las plazas en donde se ha vuelto popular Navarrete el estado de Arizona o Las Vegas.

Te podría interesar: John Cena sorprende en WWE SmackDown con homenaje y reto inesperado de Brock Lesnar

Un nuevo combate entre mexicanos de título mundial

El Sugar Núñez consiguió el título de la FIB en las 130 libras en Mayo pasado cuando derrotó al japonés Masanori Rikiishi por decisión unánime en Yokohama por el cinturón vacante, en menos de 5 meses hizo su primera defensa ante el “Pitufo” Díaz y ahora buscará la unificación ante Navarrete.

El Vaquero viene de un “No-contest” luego de su último combate frente a Charly Suárez, en donde un corte terminó con el combate en el round 8, aunque parecía que habría una revancha contra el filipino las negociaciones no prosperaron y ahora quiere comenzar el camino de la unificación para cumplir el sueño de ser indiscutido.

Te podría interesar: Los mejores nocauts de Oscar Valdez ¡Vuelve por todo!

Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026

En la división de los superpluma O’Shaquie es el monarca del cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo, mientras que Lamont Roach es el actual campeón de la AMB, uno de ellos dos sería el siguiente paso para Vaquero Navarrete o Sugar Núñez, pero antes tendrán que subir al ring a regalarnos otra guerra entre boxeadores mexicanos.