Emanuel “Vaquero” Navarrete y Sugar Núñez pelearán por la unificación en las 130 libras en una guerra entre mexicanos

Los campeones de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo hicieron oficial la pelea por la unificación de los cinturones en las 130 libras

Sugar vs Vaquero
Iván Alfie
Box Azteca
México tendrá una batalla entre campeones cuando Emanuel “Vaquero” Navarrete y Eduardo “Sugar” Núñez suban al cuadrilátero para unificar los títulos mundiales de la OMB y la FIB en las 130 libras, así lo hicieron oficial después de la victoria del Sugar frente al puertorriqueño Christopher “Pitufo” Díaz en Los Mochis, Sinaloa.

El Vaquero se subió al cuadrilátero para anunciar el próximo combate entre campeones contra el Sugar Núñez, aunque no hay fecha ni lugar confirmado para la pelea se espera que sea hasta el próximo año en los Estados Unidos, una de las plazas en donde se ha vuelto popular Navarrete el estado de Arizona o Las Vegas.

Un nuevo combate entre mexicanos de título mundial

El Sugar Núñez consiguió el título de la FIB en las 130 libras en Mayo pasado cuando derrotó al japonés Masanori Rikiishi por decisión unánime en Yokohama por el cinturón vacante, en menos de 5 meses hizo su primera defensa ante el “Pitufo” Díaz y ahora buscará la unificación ante Navarrete.

El Vaquero viene de un “No-contest” luego de su último combate frente a Charly Suárez, en donde un corte terminó con el combate en el round 8, aunque parecía que habría una revancha contra el filipino las negociaciones no prosperaron y ahora quiere comenzar el camino de la unificación para cumplir el sueño de ser indiscutido.

En la división de los superpluma O’Shaquie es el monarca del cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo, mientras que Lamont Roach es el actual campeón de la AMB, uno de ellos dos sería el siguiente paso para Vaquero Navarrete o Sugar Núñez, pero antes tendrán que subir al ring a regalarnos otra guerra entre boxeadores mexicanos.

