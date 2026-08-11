Confirma la FECHA del regreso de José Castillo en Chivas tras lesión; ¿cuándo volverá?

La Leagues Cup ha generado una de las noticias más lamentables que cualquier equipo puede recibir, misma que guarda relación con un elemento que perdió minutos en el campo y que, como estandarte de Chivas, generó preocupación entre la comunidad rojiblanca.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Chivas es uno de los equipos con el mejor plantel si se combinan las escuadras de la MLS y la Liga BBVA MX; sin embargo, esto no exime que el club haya sufrido la pérdida de José Castillo, quien no pudo terminar el encuentro de la Jornada 1 frente al LAFC por lesión.

¿Cuándo regresará José Castillo con Chivas?

La molestia física de José Castillo fue suficiente para que el cuerpo médico de Chivas decidiera no arriesgarlo de cara a los próximos días, motivo por el cual este no formó parte del XI inicial en el duelo en donde el Guadalajara se vio las caras frente al Dallas de la MLS.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

La molestia muscular de José Castillo es importante, por lo que en conferencia de prensa Gabriel Milito, entrenador de Chivas, confirmó que la presencia del central tampoco está confirmada para el tercer partido de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders, a disputarse este miércoles 12 de agosto.

Por tal motivo, todo haría indicar que el Guadalajara no lo arriesgaría para este duelo con la mira puesta en el resto del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Si esto resulta ser cierto, entonces lo más probable es que Castillo vuelva a las canchas el domingo 16 de agosto para medirse a Santos Laguna en la J4 a las 19:00 horas.

¿Qué jugador podría sustituir a José Castillo en Chivas?

Chivas cuenta con una línea de 3 al fondo en donde los elementos titulares son Daniel Aguirre como central por derecha, Luis Romo como líbero y José Castillo como defensor con izquierda. Con ello, es Diego Campillo quien ha reemplazado al mexicano en este sector del campo hasta ahora.