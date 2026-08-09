¿Cuándo se reanuda el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras la Leagues Cup 2026?

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX retomará sus actividades el sábado 15 de agosto tras el torneo binacional. El campeonato local se detuvo tras la conclusión de la Jornada 3, el pasado 2 de agosto, debido a la participación de los clubes mexicanos en la Fase Uno de la Leagues Cup 2026, programada del 4 al 13 de agosto.

El cierre de la fase regular del torneo binacional será el duelo entre Portland Timbers y Tijuana, el jueves 13 de agosto a las 20:40 horas.

Inmediatamente después, el balompié mexicano volverá a la acción, donde ya conoceremos a los equipos de la Liga MX que jugarán la fase de eliminación directa contra la MLS, programada para los días 25 al 27 de agosto de 2026.

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Calendario de la Jornada 4 del Apertura 2026

La cuarta fecha del Apertura 2026 se disputará del sábado 15 al lunes 17 de agosto. A continuación, la programación oficial de los encuentros:

Sábado, 15 de agosto



Atlante vs Toluca: 17:00 horas - Estadio Banorte

17:00 horas - Estadio Banorte Monterrey vs FC Juárez: 19:00 horas - Estadio BBVA

19:00 horas - Estadio BBVA Atlas vs Tigres: 21:00 horas - Estadio Jalisco

Domingo, 16 de agosto



Pumas vs Querétaro: 12:00 horas - Estadio Olímpico Universitario

12:00 horas - Estadio Olímpico Universitario América vs Atlético de San Luis: 17:00 horas - Estadio Banorte

17:00 horas - Estadio Banorte Santos Laguna vs Chivas: 19:00 horas - Estadio Corona

19:00 horas - Estadio Corona Tijuana vs Cruz Azul: 21:00 horas - Estadio Caliente

Lunes, 17 de agosto



Necaxa vs León: 19:00 horas - Estadio Victoria

19:00 horas - Estadio Victoria Pachuca vs Puebla: 21:00 horas - Estadio Hidalgo

(Todos los horarios corresponden al centro de México)

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