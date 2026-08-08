El EMOTIVO mensaje del Real Madrid a Messi por la muerte de su padre

El mundo del futbol se encuentra de luto tras confirmarse el deceso de Jorge Horacio Messi, padre y representante del futbolista argentino Lionel Messi.

Jorge Messi falleció a los 68 años de edad, en un periodo comprendido entre la noche del viernes 7 y la madrugada del sábado 8 de agosto de 2026. El deceso tuvo lugar en las instalaciones del Sanatorio Centro, complejo hospitalario ubicado en la ciudad de Rosario, Argentina, lugar donde se encontraba internado bajo estricta observación médica.

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La noticia ha generado una serie de reacciones institucionales en el ámbito deportivo internacional. Uno de los mensajes con mayor repercusión fue el emitido por el Real Madrid, que a pesar de la histórica rivalidad deportiva mantenida durante los años en que Lionel Messi militó en el Barcelona, la institución española emitió un pronunciamiento para mostrar su solidaridad ante la pérdida familiar del jugador sudamericano. A través de sus canales de comunicación oficiales, el equipo madrileño publicó el siguiente comunicado:

"COMUNICADO OFICIAL. El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".

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Comunicado Oficial: fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026

¿De qué falleció el papá de Lionel Messi, Jorge Horacio Messi?

Respecto a las causas médicas del deceso, los reportes indican que Jorge Horacio Messi falleció tras luchar durante varios meses contra una prolongada enfermedad. Dicho padecimiento, que ha sido reportado por distintos medios de comunicación como cáncer (aún sin versión oficial) deterioró progresivamente su estado de salud general a lo largo del año.

A mediados del mes de junio de 2026, ya se había dado a conocer de manera pública que el padre del capitán de la selección argentina atravesaba por un cuadro médico delicado, requiriendo atención especializada.

Desde los inicios de Lionel en las categorías infantiles en Rosario, hasta su traslado a Europa para firmar con el Barcelona y en sus etapas posteriores, fungió como el principal gestor y representante de su carrera deportiva. Hasta el momento de la publicación de esta nota, el entorno directo de la familia Messi no ha emitido un pronunciamiento sobre los pormenores de los servicios funerarios.

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