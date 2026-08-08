OFICIAL: América anuncia salida de su FIGURA en plena Leagues Cup 2026

Esta tarde se hizo oficial la salida de uno de los fichajes bomba del Club América durante el torneo Clausura 2026, Rodrigo Dourado fue el primer fichaje de ese torneo y fue solicitado directamente por el entonces Director Técnico del club, André Jardine. A través de sus redes sociales el Club América hizo oficial la salida de Rodrigo Dourado en calidad de préstamo con opción de compra con destino al FC Juárez para disputar el Apertura 2026.

Rodrigo Dourado fue cedido a préstamo. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en este nuevo reto! 💪💥 pic.twitter.com/8YG2iGk4tM — Club América (@ClubAmerica) August 8, 2026

Paso por la Liga BBVA MX

La directiva fronteriza ha cerrado la incorporación de un elemento que promete dar equilibrio y jerarquía a la medular. Se trata de un jugador que no es un desconocido para la afición, pues cuenta con un amplio recorrido en el futbol mexicano y un palmarés internacional de prestigio.

Su paso por la Liga BBVA MX: Experiencia y regularidadEl nuevo mediocampista ya sabe lo que es competir al máximo nivel en el balompié nacional, destacando por su constancia en el terreno de juego:



Atlético San Luis (2022): Durante su etapa con la institución potosina, se consolidó como un indiscutible en el esquema titular al disputar 127 partidos . En ese periodo, aportó 6 anotaciones y 4 asistencias , demostrando llegada al área rival y solidez en la recuperación.

Durante su etapa con la institución potosina, se consolidó como un indiscutible en el esquema titular al disputar . En ese periodo, aportó y , demostrando llegada al área rival y solidez en la recuperación. Club América: Su buen rendimiento le valió el salto a Coapa. Con las Águilas vio acción en 22 encuentros oficiales, firmando 1 gol y 1 asistencia

Juárez anuncia refuerzo para el Apertura 2026

Por su parte, el club fronterizo anunció su llegada y rápidamente los aficionados aparecieron en los comenatrios de la publicación, además el club detalló la información sobre su llegada y todo lo que ha logrado como futbolista profesional.

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