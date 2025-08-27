¿Cuándo será la última lucha de John Cena en la WWE? Esta es la fecha confirmada

Comienza la cuenta regresiva para despedir al que es, sin duda, una de las máximas estrellas en la historia del Wrestling a nivel mundial. John Cena le dirá adiós a la WWE una vez concluya este 2025, motivo por el cual luce interesante conocer la fecha de su última lucha en el ring.

Para poner un poco de contexto, John Cena está convertido en una de las figuras que logró catapultar a la WWE como una empresa líder en entretenimiento a lo largo de este siglo. No obstante, y gracias a sus 48 años de edad, el norteamericano le pondrá fin a su etapa como luchador para concentrarse en su carrera en Hollywood.

¿Cuánto gana John Cena y cuántos campeonatos tiene en la WWE?

De acuerdo con datos estimados revelador por el portal Heraldo Deportes, John Cena percibe un salario cercano a los 12 millones de dólares al año en la WWE, empresa en la que, además, es el único luchador en haber conquistado 17 campeonatos mundiales, superando a otras estrellas de la talla de Ric Flair.

John Cena is now down to only 10 appearances left for his entire WWE career pic.twitter.com/gbszeMGJSx — WrestlingWorldCC (@WrestlingWCC) August 23, 2025

¿Cuándo será la última lucha de John Cena en la WWE?

A través de un anuncio en su página oficial, la WWE y el servicio de streaming Peacock confirmaron un nuevo acuerdo para la transmisión del evento Saturday Night’s Main Event, mismo que tendrá cuatro ediciones por año. Será precisamente en esta función en donde John Cena hará su lucha de despedida dentro de la empresa de Wrestling más grande del mundo.

Y si se considera que este evento llegará tanto el 1 de noviembre como el próximo 13 de diciembre, la última lucha de John Cena dentro de la WWE, de acuerdo con NBS Sports, será precisamente este día de diciembre. Ante ello, vale decir que, hasta el momento, no se ha confirmado el rival al que el también actor enfrentará, posiblemente, en Boston, Massachusetts.

PUNK & CENA HUG IN THE RING



AND THEN START THROWING BLOWS AT EACH OTHER



IT'S ALL GAS NOW 🔥🔥🔥#WWEChamber pic.twitter.com/b4zH8yezbh — The Movement - Pro Wrestling (@TheMovementXx) March 2, 2025

¿Qué rivales ha tenido John Cena en su trayectoria en la WWE?

Con varios años formando parte del roster principal de la WWE , era claro que John Cena fraguara una rivalidad enorme con varias estrellas de la compañía, entre las que destacan Edge, Randy Orton, Triple H, CM Punk, Brock Lesnar y, más recientemente, AJ Styles y Logan Paul.