¿Cuándo volverá la Liga BBVA MX al mundo de los videojuegos?

El apartado deportivo cada vez toma más fuerza en el mundo de los videojuegos, pues son miles de personas los que desean demostrar sus habilidades en disciplinas como el futbol, el futbol americano, el baloncesto y las artes marciales mixtas. Ante ello, ¿te has preguntado cuándo vuelve la Liga BBVA MX a este sistema?

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Como sabes, la Liga BBVA MX dejó de formar parte del EA Sports FC, el videojuego más importante de futbol, desde hace algunos años. Sin embargo, la misma se ha mantenido en otros títulos, aunque vale decir que estos no tienen la relevancia nacional e internacional que se espera de ellos.

¿En qué fecha regresa la Liga BBVA MX a los videojuegos?

En primera instancia, vale decir que el eFootball consiguió la licencia de Chivas desde el pasado 9 de abril tras su actualización 5.4.0. Es así como el videojuego de Konami dio un golpe sobre la mesa para quienes desean jugar la Liga BBVA MX en esta clase de títulos.

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Esta clase de licencias permite soñar con la posibilidad de que la Liga BBVA MX y sus respectivos equipos estén cada vez más cerca de llegar a esta clase de videojuegos, lo cual permite que el nivel de emoción de parte de la comunidad azteca crezca con el pasar de las semanas.

De hecho, Raoul Ortiz, comentarista de Fox Sports, mencionó que ya existe un acuerdo verbal para que la Liga BBVA MX forme parte del EA Sports FC 27 programado para septiembre de este año, aunque vale decir que dicha información no ha sido confirmada o desmentida por Electronic Arts.

¿Cuándo fue la última vez que la Liga BBVA MX estuvo en el EA Sports FC?

La última vez que el futbol mexicano estuvo presente en el EA Sports FC fue cuando el videojuego aún era conocido como FIFA, siendo esta la versión 22 (lanzada en 2021). Con ello, la Liga BBVA MX volvería para el EAFC 2027 después de algunos años de ausencia y tras su acuerdo de exclusividad con Konami.