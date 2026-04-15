Fórmula 1 presenta AUDO, nueva regla para los motores; ¿beneficiará a Checo Pérez?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha sido una de las más complicadas y criticadas de los últimos años no solo por los aficionados, sino también por los propios pilotos. Ante esta situación, la FIA ha confirmado la presentación de AUDO, una nueva regla para los motores que espera terminar con cualquier situación negativa.

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En medio del parón obligatorio que la Fórmula 1 sufrió por la cancelación del GP de Bahréin y Arabia Saudita, vale decir que la máxima categoría del automovilismo ha presentado una nueva reglamentación en los motores llamada AUDO, misma que espera ayudar a que la situación mejore rumbo al GP de Miami.

¿Qué es AUDO, la nueva regla para los motores en la Fórmula 1?

El AUDO (oportunidades adicionales de desarrollo y mejora en español), no es más que una oportunidad para que los fabricantes ajusten los motores en medio de la temporada con el objetivo de potenciar sus vehículos y, con ello, hacerlos más competitivos en relación a otros monoplazas.

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Este ajuste, en esencia, vislumbra un mejor nivel de competencia a través de la regulación de los circuitos, pues con ello permitirá que los monoplazas tengan una mejor potencia a lo largo de la campaña para buscar distintos objetivos, ya sean obtener el podio o, bien, culminar una carrera.

Cabe mencionar que fue el departamento técnico de la FIA quien ideó este ajuste para que los monoplazas sumen nuevas mejoras a sus respectivos rendimientos. Esto hará que ahora los pilotos de la Fórmula 1 tengan más responsabilidad con sus respectivas escuderías a fin de tener un buen rendimiento en las pistas.

¿Quién es el líder actual de la Fórmula 1?

Contra todos los pronósticos, y después de tres carreras en este inicio del calendario, es Kimi Antonelli quien tiene el liderato de la Fórmula 1 2026 con 72 puntos, así como tres podios y dos triunfos para Mercedes. En segundo lugar se encuentra George Russell, mientras que el Top 3 es para Charles Leclerc de Ferrari.