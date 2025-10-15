deportes
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de México?

El combinado de Javier Aguirre perdió ante Colombia y empató contra Ecuador en esta fecha FIFA y sus próximos rivales también serán de la Conmebol.

México partido
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
La Selección de México comandada por Javier Aguirre tendrá otra fecha FIFA en el mes de noviembre de cara al Mundial 2026. El combinado nacional dejó sensaciones agridulces tras sus dos partidos amistosos en los que fue goleado 4-0 por Colombia y después igualó a un tanto con su similar de Ecuador. Para el próximo mes, los rivales también serán sudamericanos y están clasificados a la justa internacional; Uruguay y Paraguay.

Con el tiempo encima, el ‘Vasco’ Aguirre encarará una nueva doble fecha FIFA en la que prácticamente tendría que llamar a los futbolistas que estarán en el Mundial 2026. El estratega con experiencia en el futbol ibérico buscaría hacer una lista mucho más selecta y encarar tanto a paraguayos como uruguayos con lo mejor disponible.

Partidos de México en la fecha FIFA de noviembre

  • México vs Uruguay - 15 de noviembre - Estadio Corona
  • México vs Paraguay - 18 de noviembre - Estadio Alamodome

Regresos esperados

Cabe recordar que, ni Edson Álvarez ni Raúl Alonso Jiménez fueron convocados para los cotejos ante Colombia y Ecuador por molestias físicas. El volante del Fenerbahce turco poco a poco recupera sensaciones en el campo de juego tras su cambio de aires, mientras que, el delantero del Fulham recibió un golpe en las costillas y fue descartado por Aguirre para la fecha FIFA.

Con sus inminentes regresos a la lista del director técnico mexicano, habría que estar al pendiente de los jugadores ‘sacrificados’ de la convocatoria. De hecho, para nuestro analista Luis García, el canterano del América no debería estar en el mediocampo titular de México y dio los nombres de los tres volantes que él pondría en su 11 titular ideal.

Finalmente, se habla de que Carlos Acevedo sería el titular en el partido contra la Garra Charrúa gracias a su experiencia en el Territorio Santos Modelo y de tener una buena actuación, podría colarse en la lista definitiva de Aguirre.

México en el Mundial 2026
Erick De la Rosa

