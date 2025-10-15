¡SORPRESA! Luis García da su mediocampo ideal de México para el Mundial 2026

La Selección de México tiene el tiempo encima para encarar el Mundial 2026. Javier Aguirre poco a poco define a los futbolistas que muy posiblememente estarán en la justa internacional del próximo año, pero la voz autorizada de Luis García dio su opinión sobre el mediocampo que él pondría en el combinado nacional; Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo y Erick Sánchez.

En la transmisión de TV Azteca Deportes del partido del cuadro mexicano ante Ecuador , el Dr. García no dudó en dar su opinión sobre los tres futbolistas que para él deberían ser los titulares en la selección. Primero, el chico revelación de los Xolos de Tijuana que brilló en el cuadro mayor, campeón de la Copa Oro y pilar en la selección sub-20 que tuvo grandes destellos en el Mundial juvenil que se lleva a cabo en Chile.

América en el mediocampo

Por otro lado, nuestro analista se refirió a los dos volantes del Club América para acompañar a Mora. El canterano del Pachuca ha tenido un segundo aire con las Águilas del América en el presente Torneo Apertura 2025 y que decir del ‘Maguito’, referente del club azulcrema y estelar del cuadro de Coapa que consiguió el tricampeonato bajo el mando de André Jardine.

El caso de Fidalgo es un poco más complicado, el canterano del Real Madrid cumplirá los cinco años en México a principios del próximo año y con ello ya se podría nacionalizar mexicano. El poco tiempo que tendría bajo el mando de Javier Aguirre y también una posible negativa de su parte para ser seleccionado de nuestro país son de los obstáculos más complicados que tendrían que superarse para ver a Álvaro defendiendo otra camiseta nacional que no sea la de España.