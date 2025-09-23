¿Cuándo y contra quién debuta la Selección Azteca en el Mundial?

La Selección Azteca Sub-20 debutará en el Mundial de la categoría este fin de semana, el domingo 28 de septiembre ante Brasil en el Estadio Nacional de Chile, en un duelo que marcará el rumbo del Grupo C, considerado el más parejo y competitivo del torneo junto con España y Marruecos.

El entrenador Eduardo Arce llega con una generación prometedora, liderada por el mediocampista Gilberto Mora de Xolos de Tijuana, quien con tan solo 16 años ya es figura en la Liga MX y anotó en el amistoso que el combinado nacional disputó ante Arabia Saudita en el partido que terminó 2-1. Junto con él, lo acompañan grandes prospectos como Elías Montiel y Alexei Domínguez de Pachuca junto con Hugo Camberos de Chivas, todos con cierto camino y minutos en la primera división.

Su primer rival, será el cuadro de la Verdeamarela que cuenta con figuras en el futbol europeo como Pedrinho del Zenit, aunque sus principales estrellas de la edad como Endrick del Real Madrid y Willian Estevao del Chelsea no podrán disputar el certamen por decisión de sus clubes. Esto equilibra las fuerzas para un partido que pointa a ser parejo que definirá la ambición de ambos equipos.

México llega con la moral alta tras derrotar al equipo del Medio oriente en su preparación, mostrando un juego sólido y colectivo. Sin embargo, mantener los pies en la tierra será vital ante un rival que por su historia siempre será difícil de derrotar.

El reto es mayúsculo, ya que debutar con victoria ante el gigante sudamericano sería un golpe sobre la mesa, para un equipo que busca repetir la hazaña del título logrado en 2011 con la SUb-17. El escenario está listo para que estos jóvenes escriban su propia historia.

