¿Cuándo y qué juegos ver en los octavos de final de la Copa Libertadores?

La espera terminó. Del martes 12 al jueves 14 de agosto, la CONMEBOL Copa Libertadores 2025 vivirá sus primeros duelos de octavos de final, con tres jornadas repletas de historia, estadísticas y emociones que comienzan a perfilar a los posibles candidatos rumbo a la gloria continental.

Los 16 equipos clasificados se medirán en choques de ida que no solo buscan la ventaja en el marcador, sino también un golpe anímico de cara a la vuelta.

Fortaleza vs. Vélez: promete goles

Hoy, a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, la Arena Castelão será testigo del duelo entre Fortaleza y Vélez Sarsfield.

Para el Fortín, será la quinta vez que arranque una serie eliminatoria de CONMEBOL como visitante frente a un brasileño, con saldo positivo: tres clasificaciones en la Supercopa 1996 ante Gremio, Santos y Cruzeiro.

Fortaleza, por su parte, llega invicto como local ante equipos argentinos en llaves de torneos CONMEBOL, con dos victorias y un empate, aunque en ninguno de esos duelos hubo portería en cero para algún equipo.

En Medellín, Atlético Nacional recibirá a São Paulo a las 18:30 horas. Será el primer cruce entre ambos desde la Copa Libertadores 2016, cuando el Verdolaga eliminó al Tricolor en semifinales antes de conquistar su último título.

Nacional vs. São Paulo y Peñarol vs. Racing

São Paulo presume una estadística intimidante: nunca ha sido eliminado en octavos de final comenzando la serie como visitante (9 de 9). Además, apenas estuvo 16 minutos en desventaja en la fase de grupos, el segundo mejor registro después de Palmeiras.

El jueves, la atención se trasladará a Montevideo, donde Peñarol y Racing chocarán en el Campeón del Siglo. Los carboneros solo han caído una vez en 10 enfrentamientos ante la Academia, aunque Racing ganó el único cruce directo en Libertadores (cuartos de 1997).

Peñarol mantiene un invicto en casa en fase eliminatoria desde 1996, con 17 partidos sin derrota. Racing, en cambio, llega como uno de los equipos más eficaces del torneo, con un diferencial de +3.31 entre goles anotados y esperados.

La mesa está servida: la semana próxima, el continente volverá a vibrar con el torneo más prestigioso de Sudamérica, la Copa Libertadores.