El tremendo sueldo que ganaría Allan Saint-Maximin en América

Allan Saint Maximin pisó fuerte en el futbol mexicano y eso que ni siquiera ha debutado con el Club América. El extremo francés viene en calidad de estrella y eso se refleja en lo que percibirá como sueldo con las Águilas. Saint Maximin se habría hecho un hueco entre los mejores pagados de la Liga MX junto a las estrellas de nuestro balompié.

De acuerdo a información de portales especializados, el ex futbolista del Newcastle United percibiría 4.5 millones de dólares anuales (casi 90 millones de pesos) en su estancia como jugador azulcrema. Con ello, el francés se adjudicaría el premio del mejor pagado en la Liga MX a espera de los datos de Keylor Navas en Pumas, James Rodriguez con León o Ángel Correa en los Tigres de la UANL.

Muestra su calidad desde su llegada

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el ex Al-Ahli portó un Richard Mille RM 72-01 “Snow-Set”, una pieza de lujo valudada en casi nueve millones de pesos. Por si fuera poco, la directiva del América tuvo que hacer un esfuerzo económico importante ya que el francés estaba acostumbrado a un sueldo en euros y percibía 5 mde en su etapa con el Newcastle, poco más de 100 millones de pesos anuales.

Sumado a ello, el portal de Dinero MX señaló en noviembre de 2024 a los futbolistas mejor pagados del futbol mexicano en esa fecha.



10- Giorgios Giakoumakis

9. Charly Rodríguez

8. Guido Pizarro

7. Óliver Torres

6. Henry Martin

5. Fernando Gorriarán

4. Rogelio Funes Mori

3. Javier Hernández

2. André Pierre Gignac

1. Sergio Canales

Finalmente, el Club América confirmó su fichaje mediante redes sociales y entrenó con el primer equipo bajo las órdenes del brasileño André Jardine. Se espera que, el europeo pueda estar a tope en un par de semanas y debute como Águila en el Apertura 2025.