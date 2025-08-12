Levantó un trofeo con Cruz Azul, es una leyenda y hoy critica a Gabriel Milito por no hacer esta jugada

Christian “Chaco” Gimenez, quien es considerado una leyenda del futbol mexicano al levantar varios trofeos con Pachuca y Cruz Azul, criticó a Gabriel Milito por no considerar en su 11 inicial a Hugo Camberos, pues cuando ingresa a la cancha cambia el accionar de Chivas. Prueba de ello, el partido que perdió Guadalajara por la mínima ante Santos Laguna .

El exjugador discrepó la decisión que ha tomado el entrenador del Rebaño al no darle más minutos a quien es considerado la nueva joya del Guadalajara. Incluso Gimenez comparó a Camberos con Cade Cowell, quien generó pocas oportunidades de gol en la jornada 4 de la Liga BBVA MX. Este es el jugador que Chivas se negó a cambiar, a pesar de que recibió una jugosa oferta por él .

@christianchaco Christian Gimenez, leyenda de Cruz Azul, criticó a Gabriel Milito por no darle más minutos a Hugo Camberos

“Chaco” continuó su declaración con que le parecía raro que en este inicio de torneo Milito no le haya dado los minutos necesarios como sí se los dieron los entrenadores que dirigieron anteriormente a Chivas. Lo anterior, ya que es un jugador que encara a los rivales y puede servir de gran ayuda al equipo que no pasa por buen momento.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cómo le ha ido a Hugo Camberos tras la llegada de Gabriel Milito a las Chivas?

Gabriel Milito llegó a Chivas para el Apertura 2025, tiempo en el que Hugo Camberos solo suma 111 minutos de 540 posibles, los cuales se reflejan en 4 partidos disputados, en los que no suma ninguna anotación ni asistencias. Caso contrario fue el que vivió el futbolista en el Apertura 2025, pues fue considerado la nueva joya de equipo.

@camberos.58 Hugo Camberos solo suma 111 minutos de los 540 posibles en la era de Gabriel Milito

Camberos se ganó la titularidad en el torneo anterior, ya que disputó 15 de los 17 partidos. Además, anotó 2 goles y dio una asistencia, que le valieron para ser nombrado el Novato del Año y convocado a la Selección Mexicana que disputó el Torneo Maurice Revello.