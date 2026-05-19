¡Un CAOS! Preventa de boletos para la Final Pumas vs Cruz Azul colapsa, reventa asciende a 264 mil pesos

La venta de boletos parra la Final de Vuelta del Torneo Clausura 2026 ha colapsado. Pumas recibe a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, juego a disputarse el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas.

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Este martes 19 de mayo, el Club Universidad Nacional puso a en preventa las entradas para el juego que define al campeón del futbol mexicano, no obstante, la institución bancaria que patrocina al equipo no ha podido funcionar de buena forma.

A lo largo de toda la Liguilla de la presente campaña, el cuadro del Pedregal ha anunciado la preventa por su banco patrocinador, sin embargo, la App y el sitio de la banca en línea se cae ante la alta demanda.

Para el juego de Pumas vs Cruz Azul, Final del Vuelta del Clausura 2026, la institución financiera implementó un nuevo sistema, mismo que no ha funcionado. Y es que mediante redes sociales, los aficionados han denunciado que el sistema de la boletera no logra procesar el pago de los boletos marcando error o rechazando la transacción, motivo por el que de momento, aún hay muchos boletos disponibles para el partido en Ciudad Universitaia.

El rango de precios para la Final de Vuelta oscila entre los $600 pesos en Cabecera Norte hasta los $992 pesos en la sección de Palomar Goya.

Reventa se apodera de boletos para Pumas vs Cruz Azul

Ante el caos que se vive en la preventa para adquirir boletos para Pumas vs Cruz Azul, la reventa sigue aumentando. Y es que además de que en diversos sitios las entradas ya se ofrecían desde antes de la venta oficial, ahora los precios ascienden a más de $250 mil pesos mexicanos.

La Final de Ida del Clausura 2026 se va a disputar este jueves 21 de mayo en punto de las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.