¡La mejor del mundo! ¿Cuántas medallas ha ganado Andrea Becerra en el último mes?

El Tiro con Arco , nuevamente, ha demostrado que las arqueras mexicanas son de las mejores que hay en el mundo. Esto pudo verse reflejado a través de Andrea Becerra, mujer de solamente 25 años de edad que, en los últimos 30 días, ha logrado un sinfín de medallas de oro, plata y bronce.

juegos olimpicos

Considerada la mejor dentro de su categoría, Andrea Becerra recientemente logró una medalla más para México en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco; sin embargo, vale decir que su representación ha traído consigo muchas más alegrías en el último mes debido a sus maravillosos resultados.

¿Quién es y dónde nació Andrea Becerra?

Nacida en la ciudad de Guadalajara el 25 de julio del 2000, Andrea Becerra es una mujer que recién cumplió los 25 años pero que, sin embargo, es consolidada la mejor arquera del mundo dentro de la modalidad de arco compuesto, superando así a otras atletas de Estados Unidos, La India y Corea del Sur.

PODIO COMPLETAMENTE LATINOAMERICANO



🥇 Andrea Becerra🇲🇽

🥈 Sofía Paíz🇸🇻

🥉 Alejandra Usquiano🇨🇴



Andrea llegó como la favorita, como la rival a vencer y no cedió ante la presión. Una de las mejores atletas de nuestro país.

¿Cuál fue la última medalla que Andrea Becerra conquistó?

Fue hace apenas unas horas cuando Andrea Becerra obtuvo la anhelada medalla de oro en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco Femenil luego de vencer a la también latinoamericana Sofía Paiz, en un duelo que fue vibrante de principio a fin.

Cabe mencionar que esta final se dio en el tiro compuesto femenil a una distancia de 50 metros. Aquí, Andrea Becerra venció de manera vibrante a Sofía Paiz por 147 a 146 para confirmarse como la mejor del mundo, esto después de haber vencido en la ronda semifinal a la colombiana Alejandra Usquiano.

¿Cuántas medallas ha ganado Andrea Becerra en los últimos 30 días?

Por si esto fuera poco, es preciso mencionar que, ahora mismo, Andrea Becerra puede presumir un total de cinco medallas en las cinco pruebas que ha disputado en el último mes. En pocas palabras, la mexicana ha podido obtener una presea en cada una de las competencias que ha tenido hasta ahora.

Andrea Becerra el último mes: 🎯🔥



🥇 Individual femenil en World Games

🥇 Individual femenil en Campeonato Mundial

🥇 Por equipos femenil en Campeonato Mundial

🥈 Por equipo mixto en World Games

🥉 Por equipo mixto en Campeonato Mundial



Cinco pruebas ha disputado, en las cinco…

Y es que, además de ganar la medalla de oro en la final de tiro compuesto dentro del Mundial de Tiro con Arco, Becerra también obtuvo el oro en el individual femenil en los World Games, así como en el equipo femenil del campeonato mundial. De igual modo, obtuvo la plata en el equipo mixto de los World Games, así como el bronce en el equipo mixto del campeonato mundial.