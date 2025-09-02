deportes
Nota

Campeonato Mundial de Tiro con Arco: 3 atletas mexicanos que sueñan con la medalla de oro

El Campeonato Mundial de Tiro con Arco está a la vuelta de la esquina, por lo que es preciso hablar de estos 3 atletas mexicanos que sueñan en grande.

campeonato-mundial-tiro-con-arco-3-atletas-mexicanos-sueñan-medalla-oro.jpg
Instagram de Alejandra Valencia
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Compartir

Septiembre destacará sobre el resto de los meses del 2025 por contar con un sinfín de competencias en donde atletas mexicanos buscarán la cima internacional. Uno de ellos, precisamente, es el Campeonato Mundial de Tiro con Arco , por lo que aquí conocerás a tres deportistas que buscarán la medalla de oro.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial para el tiro con arco en Francia 2024 | Summer Show

México llega a este Campeonato Mundial de Tiro con Arco como uno de los países con más posibilidades de llevarse medallas junto a otros como China, Corea del Sur y Estados Unidos. Curiosamente, existen 3 atletas mexicanos cuyas posibilidades de gloria han aumentado en los últimos meses.

¿Cuándo inicia el Campeonato Mundial de Tiro con Arco?

El Campeonato Mundial de Tiro con Arco, mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Gwangju en Corea del Sur, comenzará el próximo viernes 5 de septiembre para culminar el 12 del mes en turno. Primero se realizarán las rondas preliminares, por lo que la gran final está programada para el día antes establecido.

¿Quiénes son los 3 atletas mexicanos con oportunidad de medalla?

Tres arqueros mexicanos, que formarán parte de este Campeonato Mundial de Tiro con Arco, están ubicados dentro del Top 5 del ránking mundial en sus respectivos apartados. De estos destaca Andrea Becerra, quien según los números es la mejor arquera del arco compuesto femenil en la actualidad.

En el recurvo varonil destaca Matías Grande, quien llega a esta competición como el quinto mejor arquero del mundo gracias a lo hecho en los últimos años. Finalmente, Alejandra Valencia, una auténtica experta en este deporte, llega al Campeonato Mundial de Tiro con Arco como la cuarta mejor dentro de la categoría de recurvo femenil.

¿Cuántos arqueros mexicanos asistirán al Campeonato Mundial de Tiro con Arco?

Si bien son estos 3 atletas los que destacan rumbo a esta competición, vale decir que México acudirá a este evento con 12 arqueros , mismos que buscarán poner al país en alto. Eso sí, vale decir que la competencia no será nada sencilla y para muestra de ello está lo ocurrido en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, instancia en donde Corea del Sur acaparó las cinco medallas de oro disputadas.

