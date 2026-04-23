Figuras que se van a perder la Copa Mundial de la FIFA por lesión

Estamos a menos de dos meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que la mayoría de las selecciones ya solo están afinando detalles para tener su lista completa de jugadores que van a ir a la justa mundialista.

Lamentablemente, al igual que en algunos otros ciclos de camino a la Copa Mundial de la FIFA, algunas selecciones han sufrido la baja de jugadores importantes que resultaron lesionados, un tema que siempre ha sido impredecible.

Necaxa 0-0 Chivas | Resumen y Goles | Jornada 16 | Clausura 2026 | Liga MX

¿Qué figuras están fuera de la Copa Mundial de la FIFA por lesión?

La ausencia de varios jugadores ha comenzado a preocupar a sus técnicos, quienes tienen que buscar otras opciones para cubrir las bajas en sus plantillas, aunque el tema también resulta preocupante, ya que al ser figuras importantes, el espectáculo en la Copa Mundial de la FIFA, también se puede ver afectado.

Algunos futbolistas ya son bajas definitivas de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que otros se encuentran en duda por la gravedad de sus lesiones y el poco tiempo con el que cuentan para recuperarse y volver a tomar el nivel que tenían.

A continuación te dejamos la lista de algunas figuras que no van a esta en la próxima Copa Mundial de la FIFA:

