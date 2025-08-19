¿Cuánto cuesta la camiseta OFICIAL del luchador legendario Pimpinela Escalarata en la página de WWE?

La compra de WWE por la AAA ha traído muy buenas noticias, la más reciente e importante el BOMBAZO que fue la Triplemanía XXXIII, en donde apareció Pimpinela Escarlata, un legendario luchador clasificado entre los exóticos que tras 37 años de carrera ya aparece en el roster de WWE y con su camiseta oficial a la venta.

En WWE la comprá de la AAA ha sido todo un suceso y un brinco impresionante para muchas luchadores, y destaca el tema de Pimpinela, quien con su personaje exótico ha cautivado por años.

WWE

¿Está cara la camiseta de Pimpinela Escarlata en el sitio de WWE?

La playera de Pimpinela Escarlata luce en el sitio de WWE, y tiene un precio de 34.99 dólares, algo así como 650 pesos mexicanos.

Su playera está en existencia en color blanco, con el logo y nombre PIMPINELA ESCARLATA en color rojo en el pecho, junto a lo que parecen ser unas flores.

El sitio explica que es de uno de los personajes icónicos de la AAA y es que su legado va más allá de lo que ha realizado en el ring, pavimentando el camino para otros gladiadores que también se expresan abiertamente homosexuales y que buscan un lugar en el deporte, con respeto y apertura.

WWE

Perfil de la carrera de Pimpinela Escarlata

Pimpinela Escarlata, de nombre Mario González Lozano, oriundo de Torreón, Coahuila, debutó el 15 de junio de 1988.

Pantera Rosa, Play Boy, El Vanz y Fly Boy, fueron nombres que de acuerdo a la web, tuvo Pimpinela anteriormente, todos estos con tendencia hacia su estilo irreverente y exótico.

¿Por qué Pimpinela apareció en Triplemanía XXXIII y qué realizó?

El luchador Pimpinela Escarlata apareció en Triplemanía 33, y fue uno de los momentos de más emoción, agarrando a besos a Abismo Negro Jr y haciendo un equipo inesperado con el poderoso luchador Otis.

Pimpi, una estrella de AAA que además en su legado ha ganado las cabelleras de Volador, Mamba, Polvo de Estrellas, Zumbido y otros.