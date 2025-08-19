deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

¿Cuánto cuesta la camiseta OFICIAL del luchador legendario Pimpinela Escalarata en la página de WWE?

Pimpinela Escarlata tuvo aparición en Triplemanía llenando el momento de emoción; ahora ya aparece en la tienda oficial de WWE junto a John Cena y otras grandes estrellas.

playera de pimpinela escarlata en wwe y aaa | playeras wwe y aaa
WWE
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

La compra de WWE por la AAA ha traído muy buenas noticias, la más reciente e importante el BOMBAZO que fue la Triplemanía XXXIII, en donde apareció Pimpinela Escarlata, un legendario luchador clasificado entre los exóticos que tras 37 años de carrera ya aparece en el roster de WWE y con su camiseta oficial a la venta.

En WWE la comprá de la AAA ha sido todo un suceso y un brinco impresionante para muchas luchadores, y destaca el tema de Pimpinela, quien con su personaje exótico ha cautivado por años.

Te podría interesr: Penta Zero Miedo tenía su ‘gallo’ para ganar el megacampeonato y no le atinó en su pronóstico

playera de pimpinela escarlata en wwe y aaa | playeras wwe y aaa
WWE

¿Está cara la camiseta de Pimpinela Escarlata en el sitio de WWE?

La playera de Pimpinela Escarlata luce en el sitio de WWE, y tiene un precio de 34.99 dólares, algo así como 650 pesos mexicanos.

Su playera está en existencia en color blanco, con el logo y nombre PIMPINELA ESCARLATA en color rojo en el pecho, junto a lo que parecen ser unas flores.

El sitio explica que es de uno de los personajes icónicos de la AAA y es que su legado va más allá de lo que ha realizado en el ring, pavimentando el camino para otros gladiadores que también se expresan abiertamente homosexuales y que buscan un lugar en el deporte, con respeto y apertura.

Te podría interesar: REVIVE lo mejor de la peregrinación 2025 de Lucha Libre AAA

playera de pimpinela escarlata en wwe y aaa | playeras wwe y aaa
WWE

Perfil de la carrera de Pimpinela Escarlata

Pimpinela Escarlata, de nombre Mario González Lozano, oriundo de Torreón, Coahuila, debutó el 15 de junio de 1988.

Pantera Rosa, Play Boy, El Vanz y Fly Boy, fueron nombres que de acuerdo a la web, tuvo Pimpinela anteriormente, todos estos con tendencia hacia su estilo irreverente y exótico.

¿Por qué Pimpinela apareció en Triplemanía XXXIII y qué realizó?

El luchador Pimpinela Escarlata apareció en Triplemanía 33, y fue uno de los momentos de más emoción, agarrando a besos a Abismo Negro Jr y haciendo un equipo inesperado con el poderoso luchador Otis.

Pimpi, una estrella de AAA que además en su legado ha ganado las cabelleras de Volador, Mamba, Polvo de Estrellas, Zumbido y otros.

playera de pimpinela escarlata en wwe y aaa | playeras wwe y aaa
WWE

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×