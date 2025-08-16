Penta Zero Miedo abandona a El Hijo del Vikingo antes de su lucha de megacampeonato en Triplemanía 33
Penta Zero Miedo emitió su opinión sobre la lucha de megampeonato, que tiene El Hijo del Vikingo y que expondrá en la Triplemanía XXXIII este sábado 16 de agosto.
La Triplemanía 33 que sucederá esta noche de 16 de agosto , tiene como lucha estelar un combate de cuatro esquinas donde El Hijo del Vikingo expone el megacampeonato en contra de Dragon Lee, El Grande Americano y Dominik Mysterio, contienda en la cual Penta Zero Miedo ya eligió a su favorito.
Te podría interesar: Latin Lover revela la apariencia del escenario de Triplemanía
Lucha Azteca visitó a Penta Zero Miedo en su restaurante ‘Chanchos’, y la estrella de WWE respondió al cuestionamiento sobre su pronóstico de la lucha de megacampeonato, y si bien la pensó unos instantes, tuvo una respuesta.
Te podría interesar: Stephanie Vaquer recibe mala noticia antes de Triplemania
¿Quién es el favorito de Penta Zero Miedo para ganar el megacampeonato?
Penta Zero Miedo, eligió de entre los cuatro luchadores que estarán en el plano estelar en Triplemanía a Dragon Lee, esperando que sea su momento para tener ese título.
“Uff, pues me gustaría que ganara Dragón Lee, él es como mi gallo”, indicó Penta Pero Miedo.
Agregó que se lleva bien con él, son compañeros de WWE, ambos técnicos en este momento, que no se ven seguido.
“Sé de la calidad que tiene y funcionaría muy bien como el nuevo megacampeón”.
Agregó Penta que sería interesante llevarlo a WWE y ver ese megacampeonato expuesto en las marcas y ver nuevos combates.
Así, Penta se ha decantado por el luchador Dragon Lee, descartando que Hijo del Vikingo pueda retenerlo en la Triplemanía XXXIII.
La cartelera de Triplemanía XXXIII
Full Match Card:
AAA Megacampeonato lucha de 4 esquinas
El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano
AAA campeonatos de parejas en lucha callejera
Angel & Berto (c) vs. Pagano & Psycho Clown
Lucha de relevos mixtos con 6 luchadores en acción
Niño Hamburguesa, Mr. Iguana & Lola Vice vs. Finn Bálor, JD McDonough & Raquel Rodriguez
Reina de Reinas campeonato en triple amenaza
Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya
Campeonato latinoamericano mano a mano
El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.
Copa Triplemanía
Luchadores saliendo en intervalos para encontrar al ganador de la Copa Triplemanía 2025
Te podría interesar: Impresionante PEREGRINACIÓN 2025 de Lucha Libre AAA
TV Azteca transmitirá Triplemanía 33
La Triplemanía XXXIII la podrás ver a través de Azteca Siete, esta noche de 16 de agosto justo al terminar Box Azteca.
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía