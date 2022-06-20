El gol con el que el equipo de Roberto Carlos venció al de Ronaldinho

Pese a que los últimos minutos del encuentro tuvieron bastantes emociones y el marcador se cerró a 11 por 10 en favor del equipo de Roberto Carlos, Amauri terminó con las esperanzas del equipo Ronaldinho tras una jugada en el minuto 88. Radamel Falcao fue quien mandó un trazo largo para Nani, el portugués evitó que el balón saliera por la línea de fondo pese a la barrida de René Higuita y fue el brasileño Amauri quien empujó el balón al fondo de las redes para el tanto definitivo del partido.

El equipo de Roberto Carlos venció 12-10 al de Ronaldinho

Con esto, el equipo azul (RC3) derrotó 12 por 10 a los amarillos (R10) en el partido de exhibición de The Beautiful Game, celebrado en la Ciudad de Miami, Florida en el Estadio DRV PNK Stadium, también conocido como Lockhart Stadium, casa del Inter Miami.

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